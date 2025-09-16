El Conservatorio de Danza sigue en fase de estudio

Pocas novedades del futuro Conservatorio de Danza tras anunciarse en el año 2024 el cambio de ubicación, tras décadas de espera y de que se ... proyectase en el edificio anexo al colegio Ruiz Jiménez (ahora será dentro). La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, en su visita al recién terminado edificio del Conservatorio de Música, ha confirmado que sigue en fase de estudio.

«Por el momento, se ha hecho el estudio previo arqueológico, paso previo necesario, y ahora estamos en el estudio de necesidades», ha confirmado, para añadir que «hay que ver cómo se puede afrontar esta inversión que está en torno a los siete u ocho millones de euros». «Lo que puedo decir es que sí está en los planes de esta Consejería», ha sentenciado.

Antecedentes

La labor de redacción ya se anunció el pasado mes de junio después de que finalizara la intervención arqueológica preventiva en los terrenos del CEIP Ruiz Jiménez donde se prevé construir y de que «los informes por parte de Cultura han sido favorables», según el Gobierno andaluz.

El Conservatorio Profesional de Danza es una infraestructura educativa que viene siendo demandada desde hace años por la sociedad de Jaén, única provincia andaluza, junto con Huelva, que carece de conservatorio de danza. Cabe recordar que los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2025 incluyen una partida de 100.000 euros para iniciar la redacción del proyecto del Conservatorio Profesional de Danza de Jaén.

Su construcción en los terrenos del CEIP Ruiz Jiménez se anunció en julio de 2024 por la entonces consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo. Con ello, se descartó definitivamente la anterior ubicación, en una parcela de la calle Molino de la Condesa, aneja al mismo colegio, que la propia Junta planteó al anunciar en 2021 el proyecto para dotar a la capital de estas enseñanzas.