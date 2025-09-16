Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

A la izquierda, el colegio, y a la derecha, la anterior ubicación para el Conservatorio. LIÉBANA
El Conservatorio de Danza sigue en fase de estudio

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, confirma que «están en vías para ver cómo afrontar esta inversión que está en torno a los siete u ocho millones»

Manuela Millán

Manuela Millán

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:05

Pocas novedades del futuro Conservatorio de Danza tras anunciarse en el año 2024 el cambio de ubicación, tras décadas de espera y de que se ... proyectase en el edificio anexo al colegio Ruiz Jiménez (ahora será dentro). La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, en su visita al recién terminado edificio del Conservatorio de Música, ha confirmado que sigue en fase de estudio.

