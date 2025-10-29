La conservación, la rehabilitación y el futuro del patrimonio se debaten en Jaén

La capital jienense se convierte hasta el 31 de octubre en el epicentro del debate internacional sobre la conservación, la rehabilitación y el futuro del ... patrimonio con la inauguración del XVII Congreso Internacional de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y Edificado CICOP 2025.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, que ha acudido junto al concejal de Patrimonio, José María Cano, ha agradecido a la organización que haya elegido a Jaén como sede de este congreso y ha señalado que su celebración no solo supone un impacto positivo por la presencia de más de 200 participantes y la actividad económica que genera, sino que deja también «una reflexión de fondo sobre el modelo de ciudad que queremos construir».

«En Jaén sentimos, conocemos y demandamos una prioridad y un trabajo específico sobre nuestro centro histórico, que requiere de una acción especial y de la colaboración de los profesionales para seguir poniéndolo en valor», ha asegurado el alcalde, quien ha recordado que, en este sentido, el equipo de Gobierno trabaja en el borrador del nuevo Plan de Ordenación Urbana específico para el casco antiguo, que se desarrollará en paralelo al plan general para el conjunto de la ciudad.

«Estamos convencidos de que el patrimonio debe ser una de las puntas de lanza del desarrollo de Jaén y de la provincia. Debemos avanzar con nuevas fórmulas de planificación urbana, incorporando la tecnología y la innovación, pero siempre mirando hacia nuestro pasado, nuestra historia y nuestro patrimonio», ha aseverado.

El regidor ha expuesto varios ejemplos del compromiso municipal con la conservación del legado histórico, como la restauración de la muralla norte de Jaén, una actuación impulsada con fondos europeos DUSI y la colaboración de la Universidad de Jaén que ha permitido recuperar uno de los tramos más emblemáticos del sistema defensivo de la ciudad, o la puesta en valor de la Catedral y todo su entorno con fondos de la Inversión Territorial Integrada (ITI).

Compatibilizar

Por su parte, el rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, ha destacado la necesidad de disponer de una estrategia coordinada que permita la conservación del patrimonio y, al tiempo, poderlo aprovecharlo como recurso turístico y económico, de una forma sostenible desde todos los puntos de vista.

Ha recordado que una de las principales líneas de actuación de la UJA es el conocimiento y defensa del legado histórico y patrimonial. «No es una tarea fácil compatibilizar la conservación de un bien histórico-patrimonial y su explotación, se necesita trabajo coordinado, visión holística y a largo plazo y, sobre todo, formación, con procedimientos y técnicas modernas», ha declarado.

Asimismo, el Rector ha declarado que desde las universidades se ha detectado la creciente preocupación social por el patrimonio, y la necesidad de una formación especializada para gestionar este legado con procedimientos adecuados, siempre desde el conocimiento