Una sanitaria inyecta una dosis de la vacuna de la gripe a un ciudadano. EP

La Consejería de Sanidad anuncia un plan de acción propio ante la gripe

La Junta de Andalucía recomienda el uso de mascarillas en centros sanitarios y en residencias de mayores

Ideal

Jaén

Viernes, 28 de noviembre 2025, 21:05

Comenta

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, avanzó este viernes que Andalucía activará un «plan de acción propio» ante la gripe para «adelantarnos ... a la virulencia que se prevé esta temporada» y publicará una orden el próximo lunes 1 de diciembre para recomendar el uso de mascarillas en centros sanitarios y residencias de mayores.

