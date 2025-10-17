Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El tranvía de Jaén, en una de sus pruebas. IDEAL
La consejera de Fomento visitará el tranvía el lunes

Rocío Díaz estará en la ciudad de Jaén para ver los últimos avances, tras poner en marcha la mayoría de los contratos

Manuela Millán

Manuela Millán

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:12

Novedades en el tranvía. Cada vez queda menos, o eso parece, para que el tranvía esté en marcha en la capital. Así lo demuestra la ... agenda de la consejera de Fomento, Rocío Díaz, que vendrá el próximo lunes a Jaén para visitar el tranvía, según ha podido saber IDEAL. Todavía queda por confirmar si volverá a estar en marcha por la ciudad, aunque comprobará los últimos avances, después de licitar todos los contratos necesarios para verlo por las calles de Jaén de manera definitiva, tras catorce años.

