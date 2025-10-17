La consejera de Fomento visitará el tranvía el lunes

Novedades en el tranvía. Cada vez queda menos, o eso parece, para que el tranvía esté en marcha en la capital. Así lo demuestra la ... agenda de la consejera de Fomento, Rocío Díaz, que vendrá el próximo lunes a Jaén para visitar el tranvía, según ha podido saber IDEAL. Todavía queda por confirmar si volverá a estar en marcha por la ciudad, aunque comprobará los últimos avances, después de licitar todos los contratos necesarios para verlo por las calles de Jaén de manera definitiva, tras catorce años.

Así, se trata de una visita institucional previa a su puesta en marcha definitiva a la que «le queda muy poco» y en la que está prevista la presencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno. Mientras, Rocío Díaz estará en Jaén, previsiblemente sobre las 12:30 horas, después de las últimas pruebas que realizó el tranvía por las calles de la capital, con el recorrido completo en dos ocasiones, y tras unas pruebas previas en noviembre y mayo, tras catorce años encerrados en las cocheras.

Octubre está siendo un mes decisivo en cuanto a los avances del tranvía. Por el momento, la Junta ha recibido dos ofertas de empresas interesadas en encargarse del mantenimiento del material rodante y del equipamiento del taller del tranvía durante los próximos cinco años.

Además, ha recibido ofertas de nueve empresas o uniones temporales interesadas en hacerse con el servicio de mantenimiento de infraestructura, energía y sistemas, con un presupuesto de 8,9 millones (8.881.712).