Consternación en Jaén por la muerte de dos menores

Dolor y consternación en la capital jienense por la muerte de dos chicas menores de edad, cuyos cuerpos fueron hallados en la madrugada del sábado ... en el parque de la Concordia. Son muchas las preguntas que se plantean en una situación así y, de momento, pocas las respuestas ya que se ha decretado el secreto de sumario.

La Brigada Judicial de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. Así lo confirmó el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, quien apuntó que en una primera inspección ocular no se aprecian signos de violencia externa ni indicios de participación de terceras personas.

En un audio remitido a los medios de comunicación, el subdelegado indicó que podría descartarse en principio la participación directa de terceras personas, siempre a expensas del desarrollo de la investigación.

«Desde la Subdelegación del Gobierno de España queremos rogar que se mantenga el máximo respeto a las menores fallecidas y a sus familias, a quienes queremos trasladar nuestro dolor en unos momentos extraordinariamente duros», añadió. A falta de los resultados de la autopsia para determinar las causas de la muerte de las dos menores, fuentes policiales no descartan la hipótesis del suicidio.

El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía precisó a Europa Press que recibieron un aviso a las 01:30 horas de la mañana por dos jóvenes «posiblemente fallecidas» en el parque de la Concordia.

La sala coordinadora del 112 activó a efectivos de Policía Nacional, Policía Local, Bomberos y servicios sanitarios, que confirmaron el fallecimiento.

Banderas a media asta

El Ayuntamiento de Jaén ha decretado tres días de luto oficial y un minuto de silencio el lunes a las 12:00 horas en la puerta de este edificio, ubicado en la plaza de Santa María.

Según explicó el Consistorio en una nota, los jienenses que lo deseen podrán sumarse para testimoniar su pesar por el fallecimiento de ambas jóvenes.

Los tres días de luto se extenderán hasta el próximo martes, 2 de diciembre, con las banderas del edificio principal del Ayuntamiento a media asta.

Las reacciones a esta trágica noticia no se hicieron esperar. El alcalde, Julio Millán, mostró sus condolencias en nombre de la Corporación Municipal a las familias de las dos adolescentes. Asimismo, pidió que se deje trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad en la investigación de un suceso «en el que todo apunta que no ha habido terceras personas implicadas» y, especialmente, para «no aumentar el dolor de familiares, amigos y allegados en estos complicados momentos».

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén también trasladó su consternación por el fallecimiento de estas chicas adolescentes en las circunstancias que aún investiga la Policía Nacional. El portavoz municipal de los 'populares', Agustín González, solicitaba el luto oficial a la vez que daba el pésame a los familiares y amistades de las fallecidas en nombre de la formación.