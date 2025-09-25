Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Congreso histórico para UGT que elige a Pilar Gil como su secretaria general

Manuel Salazar se despide en un acto lleno de palabras emotivas tras 20 años al frente del sindicato

Enara López de la Peña

Enara López de la Peña

Jaén

Jueves, 25 de septiembre 2025, 15:33

Jornada emotiva, llena de recuerdos, mensajes de cariño, con un adiós y una bienvenida. Así se resume el 15º Congreso Provincial de UGT de Jaén ... donde Pilar Gil ha sido elegida como la primera mujer al frente del sindicato tras la despedida de Manuel Salazar. Un congreso «especial» donde se produce un cambio tras más de 20 años en la comisión ejecutiva provincial, según ha destacado Salazar.

