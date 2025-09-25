Congreso histórico para UGT que elige a Pilar Gil como su secretaria general

Jornada emotiva, llena de recuerdos, mensajes de cariño, con un adiós y una bienvenida. Así se resume el 15º Congreso Provincial de UGT de Jaén ... donde Pilar Gil ha sido elegida como la primera mujer al frente del sindicato tras la despedida de Manuel Salazar. Un congreso «especial» donde se produce un cambio tras más de 20 años en la comisión ejecutiva provincial, según ha destacado Salazar.

Tras más de dos décadas, «digo adiós con la conciencia muy tranquila y de haber dado lo mejor de mí para sacar la gestión que se me encomendó en su momento», ha asegurado Salazar, que ha tenido palabras de cariño para Manolo Pastrana «que en su día me encomendó la tarea de llevar este reto y espero no haberle decepcionado». «Creo que dejo un sindicato mejor que el que encontré, continúa como el que mayor representación tiene y con niveles de afiliación equiparable a cualquier provincia andaluza», decía, y añadía: «Sobre la negociación colectiva, no hay convenio que quede en el tintero, así que me voy con los deberes hechos».Ha recordado que las «patas fundamentales» son la gestión, la representación y la filiación, con la negociación colectiva, «imprescindibles» y que en Jaén «tienen un nivel muy bueno».

El lema para este congreso ha sido 'Más y mejor Jaén'. «En otros mandatos hemos mirado hacia dentor, hacia la fuerza del sindicato y su unión, pero esta vez hemos ido hacia fuera, con la reivindicación de pedir más empleo y que sea mejor, más y mejores servicios públicos, infraestructuras y ferrocarril, entre otros, para más y mejor provincia de Jaén», explicaba Salazar.

Por su parte, Pilar Gil, que ha contado con el apoyo del sindicato y sus 81 representantes, ha manifestado que «asumo este reto con ilusión, serenidad y fuerza necesaria para trabajar por Jaén y los trabajadores». Entre los retos presentes ha destacado el de evitar la marcha de los jóvenes. «La juventud se nos va porque no encuentran oportunidades, hay un enorme trabajo por delante que afrontamos con el gran equipo que tengo», apuntaba, y es que sumará experiencia y también la ilusión de las nuevas incorporaciones, en un equipo paritario.

Asimismo, Gil ha mandado un mensaje a los jienenses, que «hay esperanza», que la provincia «no puede seguir estancada» y que «UGT será la herramienta útil para avanzar para que todos tengamos un trabajo digno, con derechos y de calidad».

Compromiso e igualdad

En el acto han estado presentes el alcalde de Jaén, Julio Millán; el presidente de la Diputación, Francisco Reys; el delegado del Gobierno andaluz, Jesús Estrella, y el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández. Además, se ha contado con la presencia de Pepe Álvarez, secretario general de UGT.

El cariño se ha compartido entre los asistentes, en una cita que ha durado hasta pasado el mediodía y que ha acogido el renovado salón Guadalquivir de Ifeja. Con más de una docena de intervenciones, entre los que han subido para despedir a Manuel Salazar estaba Julio Millán, que ha puesto de manifiesto «el papel indispensable para la defensa de los derechos de todos y todas». «No puedo dejar de reconocer la labor de la ejecutiva saliente, cuyo trabajo y dedicación han consolidado a UGT Jaén», señalaba.

Manuel Fernández, subdelegado del Gobierno en Jaén, se ha sumado a las palabras de cercanía y ha recordado que «UGT es un motor de transformación social», subrayando que «el territorio jienense avanza solo si todos avanzamos». «Vuestro ejemplo nos inspira a seguir avanzando juntos en la defensa de los derechos laborales y en la construcción de una sociedad más justa y solidaria», aseguraba.

El delegado de la Junta, Jesús Estrella, se sumaba y declaraba: «Ratificamos, una vez más, el compromiso del Gobierno de la Junta con el diálogo y la paz sociales, a través de los cuales hemos conquistado metas muy importantes en Andalucía y en la provincia de Jaén». También ha aplaudido la celebración de este congreso «como un paso más para poner en práctica el compromiso con el territorio desde la que es la primera fuerza sindical de la provincia, que sólo en la administración pública representa a la mayor parte de los empleados».

Silvia de la Torre, secretaria general de CCOO, también ha subido como compañera en la lucha de los derechos de los trabajadores y las trabajadores, y ha indicado que «tenemos que estar a la altura de los tiempos proque es lo que nos exige nuestra gente. «Las elecciones sindicales no van de número ni estadística, hablan de la capacidad que tenemos para influir en empresas y negociaciones colectivas, y es ahí donde hay que cuidar la unidad de acción y trasladar nuestro mensaje frente a la amenaza de la polarización y del corporativismo», señalaba.