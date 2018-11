La confluencia de Podemos, JeC e IU para las municipales peligra Presentación de la confluencia de Podemos e IU para las autonómicas, el pasado 25 de octubre. / LIÉBANA La formación morada no cierra la puerta pero se siente excluida en la propuesta de Jaén en Común, e Izquierda Unida pide la coalición provincial JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Miércoles, 14 noviembre 2018, 00:24

Las formas son a veces el fondo, y ni a Podemos ni a IU le han gustado las empleadas por Jaén en Común la semana pasada cuando JeC presentó su propuesta de confluencia para las elecciones municipales de mayo del año que viene - «un movimiento popular abierto, donde el protagonismo será de las personas y no de los partidos» - y si bien todos dicen compartir objetivos y espacio (a la izquierda del PSOE), tras los dicho ayer el acuerdo está más lejos que nunca, aunque nadie hable de momento de ruptura - IU está más cerca de hacerlo - o de presentar dos candidaturas distintas.

«Podemos merece un respecto y no nos vamos a diluir», afirmó ayer en rueda de prensa el coordinador local de Podemos, Lucas Martínez, que rechazó «imposiciones» al igual que el secretario local de PCE, Julián Ávila, que en declaraciones a IDEAL reivindicó el papel histórico de IU y pidió a JeC «humildad y respeto» y que abandone su «aire de superioridad».

Ambos solicitaron que no se pierda de vista el resto de la provincia y que los votos de la capital cuenten para tener representación en la Diputación, para lo cual proponen la fórmula de la coalición, pues si la elegida para la capital - está por decidir - es la agrupación de electores, «IU no va a estar ahí», dijo Ávila. Izquierda Unida tampoco irá a la asamblea convocada por JeC para el día 23 en la que se decidirá qué tipo de confluencia y una estructura mínima para empezar a funcionar.

Piden igualdad

Todos reconocen, sin embargo, que es más lo que les une que lo que les separa.«En el proyecto, que es lo importante, las coincidencias son casi totales. Vamos a pactar también las formas», propuso Martínez, mientras que Ávila planteó volver «al clima de la reunión de enero y anteponer el bien de la ciudad». Y lo que quieren ambas formaciones es una negociación en pie de «igualdad», como la que afirman que hay en la confluencia Adelante Andalucía para las autonómicas del día 2 de diciembre.

El coordinador de Podemos añadió que su formación no excluirá a nadie, que iniciarán la negociación con IU para las municipales y que no se debe «despreciar» la experiencia acumulada por Podemos e IU. Para Martínez, el PSOE será el principal beneficiario del actual desencuentro, junto con el PP y Cs, al compartir el mismo «modelo de ciudad». Aunque dijo no descartar nada y confiar en el diálogo con JeC e IU. «Pero no vamos a ir a una confluencia en la que Podemos tenga que desaparecer», subrayó, alegando que ese es el mandato de los inscritos y calificando de «error» la actual desafección.

Lucas Martínez reconoció que ahora están más lejos de JeC y que les «sorprendió negativamente» la presentación de la semana pasada. También, que se siente excluidos por «problemas de protagonismo u organizativos» y que eso no era lo hablado, como así se lo ha dicho al exportavoz municipal de JeC, Manuel Montejo. También se mostró molesto por el comentario de JeC de no querer un acuerdo «por arriba». «No tienen la patente de ser una organización abierta», dijo a la hora de defender que Podemos tiene «la misma transversalidad» que JeC y que las decisiones las toman su asamblea y el consejo ciudadano.

No obstante, insistió en seguir «abiertos». Así, la responsable de Organización y Finanzas, Lucía Real, informó de la próxima creación de una comisión para empezar a elaborar el programa electoral, los perfiles que deben tener los candidatos y la negociación con IU.