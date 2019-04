La confluencia de la izquierda entra en su último día posible sin acuerdo ni puentes Concejales de JeC y la candidata de Sentido y Común, ayer. / LIÉBANA JOSÉ M. LIÉBANA Viernes, 12 abril 2019, 19:53

El partido Jaén Sentido y Común no da por cerrada la posibilidad de una confluencia con IU y Podemos de cara a las elecciones municipales en la capital jienense, pero reconoce que no hay conversaciones ni reuniones previstas. En Podemos, lo mismo. Hoy es el último día para inscribir en la junta electoral de zona las candidaturas de las coaliciones, y las posiciones de las tres formaciones no se han movido estos días.

Cada una eligió ya por separado sus candidaturas ante la previsible falta de acuerdo. Adelante Jaén (Podemos e IU) presentó como candidata a la alcaldía a Lucía Real, mientras que Jaén Sentido y Común eligió a Mar Rodríguez. Esta última compareció ayer en rueda de prensa junto a los tres concejales de Jaén en Común (JeC), «para darle continuidad al trabajo» hecho por este grupo municipal, que se presentó en las anteriores elecciones como agrupación de electores y, por tanto, solo para esos comicios.

Rodríguez indicó, a preguntas de la prensa, que no han «cerrado la puerta» a esa posible confluencia con IU y Podemos, pero que el martes pasado celebraron una reunión abierta y tampoco asistieron los representantes de estas dos formaciones. La edil María Dolores Nieto añadió que «las prioridades son programáticas», es decir, el contenido de ese posible acuerdo, repitiendo la frase que popularizó Julio Anguita cuando era coordinador de Izquierda Unida de «programa, programa, programa».

La relación les separa

Los 'comunes' indicaron que en las conversaciones mantenidas no se ha llegado a hablar de ello, ya que el desencuentro surgió en la definición de esa confluencia. Jaén Sentido y Común propuso una coalición en pie de igualdad, pero que Podemos e IU quieren que se integren en Adelante Jaén, lo que a su juicio implicaría depender de estructuras políticas de fuera de Jaén.

Insistieron en que hasta hoy están dispuestos a la confluencia y aseguraron que han luchado por ella. «Quienes no han participado en los procesos abiertos tendrán que decir por qué no han estado ahí. El problema no lo tenemos nosotros», añadieron.

Con todo, María Dolores Nieto no dio por hecho que no vaya a haber confluencia, pues «el proceso no ha terminado», al menos ayer. Y apostó por hablar de las «grandes necesidades» que tiene Jaén, de confluir «desde abajo» y de poner en primer lugar el programa común y, en segundo lugar, la fórmula jurídica de esa relación a tres bandas, que tiene de plazo hasta hoy.