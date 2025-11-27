Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jornada de la presentación del informe. IDEAL

Confiados y sin miedo al fracaso: así es el perfil del emprendedor de Jaén

El informe GEM Jaén 2024-2025 muestra estas ventajas del tejido asociativo, si bien señala la falta de oportunidades como su principal problema

Jesús Jiménez

Jaén

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:02

Los jóvenes jienenses son una nueva generación que cree en sus capacidades, talento y habilidades para emprender, y para los que el fallo no les ... supone temor alguno. Al menos así se extrae del informe GEM 2024-2025, que fue presentado en unas jornadas bajo el título 'GEM Jaén: Diagnóstico y acción para un territorio emprendedor', organizada por la Cátedra Universitaria de Emprendimiento Fulgencio Meseguer de la Universidad de Jaén (UJA).

