Confiados y sin miedo al fracaso: así es el perfil del emprendedor de Jaén

Los jóvenes jienenses son una nueva generación que cree en sus capacidades, talento y habilidades para emprender, y para los que el fallo no les ... supone temor alguno. Al menos así se extrae del informe GEM 2024-2025, que fue presentado en unas jornadas bajo el título 'GEM Jaén: Diagnóstico y acción para un territorio emprendedor', organizada por la Cátedra Universitaria de Emprendimiento Fulgencio Meseguer de la Universidad de Jaén (UJA).

El texto analiza la situación y las perspectivas del emprendimiento en Jaén a partir de los datos derivados de la realización de una amplia encuesta entre la sociedad, y de la opinión de un destacado grupo de expertos locales. Se trata de la séptima ocasión en que se realiza este trabajo, que de nuevo cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial.

El informe muestra algunos datos reveladores sobre el ecosistema del emprendimiento en la provincia. Así, la población jienense destaca por valorar positivamente su capacidad y potencial para emprender (54%), por encima de la media de Andalucía y de España, y por la reducción en la importancia de la barrera que el miedo al fracaso supone a la hora de tomar la decisión de emprender (48%).

No obstante, no todo es positivo. La escasa percepción de oportunidades, del 21% (por debajo de la media andaluza y española) es el talón de Aquiles del potencial para emprender.

El principal indicador a través del que se mide la actividad emprendedora en el informe, la actividad emprendedora total (TEA), es del 5,5%, y evoluciona positivamente respecto a los datos de los dos años anteriores (4,5% y 5,4% respectivamente), aunque está por debajo del dato de Andalucía (7%) y de España (7,2%).

Destaca además el importante papel de las mujeres en el contexto del emprendimiento, con una TEA femenina del 6,3%, por encima de la masculina y con una evolución positiva respecto a los dos años anteriores (5% y 5,9% respectivamente). Finalmente, el informe apunta aspectos positivos como el incremento de la participación de la población en empresas consolidadas (8%, frente al 7,3 y 7,6 de años anteriores) y la reducción de la participación en cierres y traspasos (2,3% frente a 3,8 del informe anterior).

Finalmente, de las opiniones de expertos recabadas se desprende una percepción de estabilidad en el contexto del emprendimiento en nuestra provincia, pero con potencial de mejora. El índice NECI, que mide esta percepción, tiene un valor de 4,1, por debajo de la media de Andalucía (4,7) y la de España (4,3).

En el acto de presentación del informe también tuvo lugar la mesa redonda 'Escuchar al territorio: necesidades y oportunidades para emprender en Jaén', que con la moderación de Isabel Miralles González, gerente de la Fundación Fulgencio Meseguer, dio voz a representantes de cinco consistorios de la provincia, que expusieron las características de sus municipios desde la perspectiva del emprendimiento y las iniciativas a través de las que tratan de apoyar a quienes dan el paso de emprender.

Domingo Fernández Uclés, director de la Cátedra de Emprendimiento Fulgencio Meseguer de la UJA, moderó la mesa redonda 'Iniciativas que impulsan alianzas para activar el territorio', en la que participaron representantes de la Universidad y de varias cátedras de la UJA vinculadas al emprendimiento y al ámbito empresarial. Los intervinientes destacaron la importancia de la colaboración y de la transferencia de conocimiento entre la Universidad y el resto de la sociedad, para avanzar en el desarrollo territorial de la provincia.