Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de la reunión. IDEAL

La Confederación de Empresarios subraya «la importancia estratégica» de las plantas de biometano

La organización ha mantenido una reunión con representantes de los proyectos y se ofrece como interlocutora

Ideal

Jaén

Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:42

A favor de las plantas de biometano. El presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ), Bartolomé González, y el secretario general, Mario Azañón, han mantenido este lunes una reunión de coordinación con representantes de las empresas asociadas Aventum, Cobiogas Jaén, Biometano Martos y Bio Mengíbar del Aguacate, para analizar los proyectos de instalación de plantas de biometano que actualmente se están impulsando en la provincia.

Durante la reunión, González ha trasladado a los representantes de estas firmas asociadas a la CEJ la «importancia estratégica» de estas iniciativas «que suponen una oportunidad para transformar los subproductos en energía limpia, generando empleo, valor añadido y nuevas oportunidades económicas y medioambientales».

La Confederación de Empresarios de Jaén se ha mostrado partidaria de la instalación de las plantas proyectadas en territorio jienense por su potencial como motor de innovación y sostenibilidad, «sin olvidar que los citados proyectos de biometano vienen a resolver un problema grave en la provincia con el alpechín», ha subrayado González.

No obstante, el presidente también ha planteado la necesidad de que las administraciones ofrezcan a la ciudadanía información clara, rigurosa y transparente sobre este tipo de instalaciones.

En este sentido, la CEJ se ha ofrecido a ejercer de interlocutora del sector empresarial con las administraciones (ayuntamientos y Junta de Andalucía) para avalar que estos proyectos se desarrollen con todas las garantías técnicas y medioambientales, reafirmando su compromiso iniciativas que contribuyan a la diversificación del tejido productivo, a la sostenibilidad medioambiental y al futuro energético de la provincia de Jaén.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Porcuna alberga el Día de la Comarca de la Campiña Norte de Jaén
  2. 2

    «El Gobierno debe rechazar el marco financiero con recortes a la PAC»
  3. 3 La planta de biogás sigue con el escudo del PGOU
  4. 4 Cofradías de Jaén trasladan sus imágenes a la capital para participar en la Magna
  5. 5 El nuevo centro de salud de Mancha Real atenderá a pacientes a partir del lunes
  6. 6 Tres restaurantes imprescindibles en Granada que son verdaderos referentes en su género
  7. 7 Plagas, viajes en bicicleta, santuarios naturales y el poder del cerebro el festival Biotopías
  8. 8

    «Feijóo sería el presidente del campo que España necesita»
  9. 9

    Hoteles y restaurantes esperan «un lleno total» en la capital el día 4 con la procesión Magna
  10. 10 Movilizados todos los policías de Jaén para la Magna

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Confederación de Empresarios subraya «la importancia estratégica» de las plantas de biometano

La Confederación de Empresarios subraya «la importancia estratégica» de las plantas de biometano