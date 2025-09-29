La Confederación de Empresarios subraya «la importancia estratégica» de las plantas de biometano La organización ha mantenido una reunión con representantes de los proyectos y se ofrece como interlocutora

A favor de las plantas de biometano. El presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ), Bartolomé González, y el secretario general, Mario Azañón, han mantenido este lunes una reunión de coordinación con representantes de las empresas asociadas Aventum, Cobiogas Jaén, Biometano Martos y Bio Mengíbar del Aguacate, para analizar los proyectos de instalación de plantas de biometano que actualmente se están impulsando en la provincia.

Durante la reunión, González ha trasladado a los representantes de estas firmas asociadas a la CEJ la «importancia estratégica» de estas iniciativas «que suponen una oportunidad para transformar los subproductos en energía limpia, generando empleo, valor añadido y nuevas oportunidades económicas y medioambientales».

La Confederación de Empresarios de Jaén se ha mostrado partidaria de la instalación de las plantas proyectadas en territorio jienense por su potencial como motor de innovación y sostenibilidad, «sin olvidar que los citados proyectos de biometano vienen a resolver un problema grave en la provincia con el alpechín», ha subrayado González.

No obstante, el presidente también ha planteado la necesidad de que las administraciones ofrezcan a la ciudadanía información clara, rigurosa y transparente sobre este tipo de instalaciones.

En este sentido, la CEJ se ha ofrecido a ejercer de interlocutora del sector empresarial con las administraciones (ayuntamientos y Junta de Andalucía) para avalar que estos proyectos se desarrollen con todas las garantías técnicas y medioambientales, reafirmando su compromiso iniciativas que contribuyan a la diversificación del tejido productivo, a la sostenibilidad medioambiental y al futuro energético de la provincia de Jaén.