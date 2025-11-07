La Confederación de Agencias de Viajes reconoce a figuras destacadas del sector

La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) hizo entrega ayer del XIII Distintivo Turístico Matilde Torres a Fina Muñoz, presidenta de IAG7 Viajes y ... del IX Distintivo Turístico Vicente Blasco a Turespaña durante la cena de gala de la 8ª Cumbre Mundial de Asociaciones de Agencias de Viajes que se celebra en Jaén.

CEAV ha reconocido con este distintivo a Fina Muñoz, presidenta de IAG7 Viajes, por su dilatada y exitosa trayectoria en el sector de agencias de viajes. El premio pretende ser un reconocimiento a su labor profesional en muy distintos ámbitos de esta industria, tanto desde la perspectiva meramente empresarial, como también en el ámbito asociativo, en el que su figura es un referente indiscutible.

«Durante todos estos años he sido muy feliz, y he mantenido una buena relación con mis competidores. Os tengo mucho respeto. E incluso admiración. Entre todos me habéis hecho mejor profesional», ha señalado Fina. «Soy una mujer con suerte: la industria me ha ayudado mucho. Proveedores, partners, compañeros de viaje… sois vosotros quienes habéis hecho esto posible», ha concluido agradeciendo la concesión del galardón.

Vicente Blasco

Con la concesión de este galardón, dirigido a reconocer a empresas e instituciones, CEAV homenajeó a Turespaña, que celebra este año su 40 aniversario. Durante todos estos años, el Instituto de Turismo de España ha proyectado al país como mucho más que un destino: como una marca-país con alma, estrategia y visión global.

El director general de Turespaña, Miguel Sanz, recogió el premio y señaló que «durante los últimos 40 años, el turismo internacional ha sido imprescindible para el desarrollo del turismo en España, junto al esfuerzo del sector privado y de los destinos. Hoy, también, es clave en su transformación hacia un modelo más sostenible y responsable. El turismo ha sido, es y seguirá siendo una de las grandes palancas del desarrollo económico, social y cultural de nuestro país», manifestó.

CEAV también quiso hacer un reconocimiento especial a los patrocinadores de la 8ª Cumbre Mundial de Asociaciones de Agencias de Viajes y agradecer su esfuerzo. Amadeus, AON, Caja Rural de Jaén, Civitatis, Iberia, Iberia Cards, LADEVI, Marruecos, Pipeline, Renfe y Turespaña recibieron un pequeño detalle, así como la Junta de Andalucía, la Diputación de Jaén, el Ayuntamiento de Jaén, la Federación Andaluza de Agencias de Viajes y la Asociación Provincial de Agencias de Viajes de Jaén, colaboradores del evento.

En el acto estuvieron presentes la secretaria general de Turismo de la Junta de Andalucía, Yolanda de Aguilar, el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, la primera teniente de alcalde y concejal de presidencia de Jaén, María Espejo, y el director general de Turespaña, Miguel Sanz.