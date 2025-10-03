«La condonación de deuda se firmará porque yo seré la presidenta de la Junta»

Manuela Millán Viernes, 3 de octubre 2025, 14:02 Comenta Compartir

Habrá condonación de la deuda en Andalucía y medidas de alivio para los ayuntamientos. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes en Jaén que cuando haya que firmar el convenio para la quita de la deuda, una vez que se tramite la ley en el Congreso de los Diputados, «se firmará en Andalucía porque ella será la presidenta de la Junta».

«No tiene ningún sentido que las comunidades autónomas que se van a beneficiar, en el caso de Andalucía de casi 19.000 millones de ahorro de una deuda, digan que no por una cuestión simplemente partidista. Moreno Bonilla es más genovés que andaluz porque está más pendiente de lo que le digan en la sede de Génova del PP que de lo que es bueno para Andalucía», ha afeado.

Además, ha recordado que en un primer momento dijo que «si era menos de 17.000 millones eran migajas y ahora no lo quiere o no lo va a firmar». «Aseguró que era un regalo para los independentistas y cuando ha visto que Andalucía era la comunidad más beneficiada tampoco le gusta. Dice que no porque se le cae la careta cuando señala que el Gobierno no trabaja en favor de Andalucía, por eso rechaza este tipo de medidas», ha añadido.

Además, ha insistido: «Lo firmaré yo como presidenta de la Junta».

Ayuntamientos

Sobre la posibilidad de que se les condone la deuda a los ayuntamientos en peor situación en caso de que las comunidades se nieguen, petición que han elevado alcaldes como el de Jaén, Julio Millán, la ministra ha señalado que trabajan en medidas de alivio financiero.

«La situación es desigual entre los ayuntamientos que tienen superávit y los que están en situación de deudas importantes heredadas de etapas en las que se abordaron proyectos inabarcables. Estamos trabajando con ellos en intentar aliviar esa carga de deuda o reestructurarla con mecanismos de pago a proveedores para permitir que cobren aquellos que son deudores», ha resumido. Asimismo, confirma que seguirán «trabajando en esa misma dirección».