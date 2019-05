43 condenados en Jaén hasta a un año de cárcel por simular accidentes Con ellos estafaron a compañías aseguradoras consiguiendo cobrar casi 323.000 euros en indemnizaciones IDEAL Jaén Martes, 7 mayo 2019, 00:53

La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén ha impuesto penas de entre tres meses y un año de cárcel a 43 ya condenados por estafar a compañías aseguradoras simulando accidentes de tráfico para así cobrar indemnizaciones. Algunos de estos acusados se les ha impuesto también el pago de multas de 540 euros. Estos 43 acusados que estaban citados para ser juzgados ayer en la Audiencia de Jaén reconocieron los hechos, tal y como recoge Europa Press, y prestaron personalmente o a través de sus defensas, la conformidad con las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal. Además, todos los condenados deberán devolver el dinero estafado a las aseguradoras.

Del total de acusados en la causa, solo siete, no se mostraron conformes con las penas, por lo que el juicio continuó para ellos, aunque sólo dos de los siete estaban presentes en la sala, mientras que los otros cinco van a ser juzgados en ausencia ya que así lo permite la ley cuando las penas solicitadas no sobrepasan los dos años de privación de libertad. Además, hubo un menor que aparecía en la causa que quedó fuera del procedimiento y una acusada que no se personó y que por motivos de salud se ha pedido una evaluación.

Los 43 acusados reconocieron que entre 2007 y 2011 simularon una veintena de accidentes de tráfico, incluidas colisiones y falsos atropellos, con los que lograron estafar casi 323.000 euros a diferentes compañías aseguradoras. Las penas solicitadas inicialmente por el Ministerio Fiscal iban de uno a cuatro años por delitos de estafa, algunos de ellos de carácter continuados y multas de hasta 3.000 euros. Finalmente, en aras de una conformidad, el Ministerio rebajó las penas en una horquilla de tres meses a un año de prisión.

En 2011

Los hechos, según recoge el Ministerio Fiscal en su escrito de calificación provisional, se destaparon en el año 2011 después de que nueve de los acusados «puestos de común acuerdo y con el propósito de obtener un beneficio ilícito», en la entrada de Linares desde la carretera de Bailén protagonizaran una colisión «intencionada» entre dos vehículos, uno de alquiler. Lograron cobrar casi 323.000 euros de las aseguradoras.