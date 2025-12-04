Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Celebración del juicio. IDEAL
En Marmolejo

Condenado a 20 años y un día por asesinato la pareja de la reportera gráfica de Huelva

Se suma a la inhabilitación absoluta durante el tiempo que dure la sentencia, así como se le impone una orden de alejamiento de la familia de Alicia Rodríguez

E. P.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:05

La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a 20 años y un día de prisión por el delito de asesinato con la agravante de parentesco ... al acusado del atropello mortal en Marmolejo, en junio de 2021, de la reportera gráfica onubense, Alicia Rodríguez, de quién era pareja en el momento de los hechos, y que fue declarado culpable por el jurado popular el pasado 25 de noviembre. Además, según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se le condena a la inhabilitación absoluta durante el tiempo que dure la condena, así como se le impone una orden de alejamiento de la familia de Alicia Rodríguez, a menos de 300 metros durante diez años.

