«No estamos nada concienciados con el drama que viven los refugiados» Margarita García, a la derecha, posa con el ecógrafo que utilizaba durante su estancia en el campo de refugiados de Moria. Margarita García, ginecóloga voluntaria en Lesbos Esta jienense ha invertido parte de sus vacaciones en atender a mujeres en el campo de Moria, muchas de las cuales llegan «violadas y torturadas» LAURA VELASCO Domingo, 7 julio 2019, 20:46

La inmensa mayoría del común de los mortales sueña con que llegue el verano para irse de vacaciones -según las circunstancias de cada uno, claro está-. Y luego están ellos. Una especie de pequeños superhéroes que deciden renunciar a su merecido descanso para algo tan sencillo y tan grande a la vez como es ayudar. Es el caso de Margarita García, ginecóloga jienense en los hospitales de Alcalá la Real, Alcaudete y Jaén. Motivada por la experiencia de varios compañeros, se decidió a viajar al campo de refugiados de Moria, en la isla griega de Lesbos, para aportar su granito de arena durante 17 días. De la mano de la ONG Rowing Together, acudió cargada de ilusión y también de maletas. Eso sí, nada de ropa: en ellas llevaba decenas de medicamentos para repartir entre las pacientes, que no tienen acceso a los fármacos. En total, ha gastado «de 800 a 1.000 euros» durante su viaje, en el que ha atendido «de 30 a 40» mujeres por día. Unas consultas complicadas, por la necesidad de intérpretes pero, sobre todo, por los dramas personales vividos por las pacientes.

-¿Qué tareas ha realizado allí?

-Las mismas que puedo hacer en España, atender a las mujeres. Para los refugiados el acceso a la sanidad es muy difícil, trabajas con muy pocos medios, pocos recursos. Muchas vienen embarazadas -en ocasiones fruto de una violación- y no saben ni de cuánto tiempo están. La isla solo tiene dos hospitales, uno civil y otro militar, y las del campo de refugiados dan a luz en el civil. Allí tienen que saber qué aluvión de partos tendrán para programarse, y derivar solo lo urgente. Durante mi estancia derivé algunos casos que eran gravísimos.

-¿En qué condiciones llegan?

-Muchas vienen violadas y torturadas. Hay una primera visita para ver lesiones, detectar enfermedades, si la violación ha sido hace menos de tres meses le ponemos antibiótico. Intentamos recepcionarlas y que expresen lo que sienten. A veces vienen en estados de salud deplorables desde el punto de vista físico y psicológico, debido a los traumas que han vivido antes de venir y durante el viaje. Algunas llegan en un estado catatónico, sin ningún tipo de reacción o expresión, nada. Sumidas en el drama de la experiencia vivida.

Las atrocidades las sufren no son solo allí, también durante el viaje e incluso en su llegada a la isla, en los propios campos de refugiados. Hay cierto grado de inseguridad, algunas mujeres por las noches no quieren usar los baños y hasta me contaron que dormían con pañales para no salir y evitar agresiones. La mayoría de las mujeres que atendí eran afganas, de Siria, algunas de Libia, Irán o Irak y mucha población francesa que venía de Eritrea, Camerún y el Congo.

-Si no estuvierais vosotros, ¿quién atendería a estas mujeres?

-Pues no te sabría decir... Ginecólogos allí no hay y el hospital no es capaz de atender a todas esas mujeres. Nosotros ocupamos un espacio que nos cedía Médicos Sin Fronteras con un equipamiento muy básico. Hay que tener en cuenta que la exploración ginecológica afecta a tu sensibilidad y a tu pudor. Cuando una mujer ha sido violada y le dices que pase, que la quieres ver, tienes que trabajar muchísimo con ella y explicarle con dibujos y gráficos -el idioma es un problema- para que vean qué le vas a hacer. Con algunas era un problema hasta querer darle antibióticos.

-¿Qué problemas de salud tenían principalmente las mujeres que atendió?

-Infecciones, hemorragias, miomas... Tienen lo mismo que nosotras, y se suma además el trauma de la violación. Me impactó mucho una mujer que venía con secuelas muy graves de una ablación genital completa, alguna mujer llega así de vez en cuando. Por lo demás, no he encontrado diferencia en la atención, lo que sí he visto es la reacción de las mujeres, el agradecimiento, que supera con creces la actitud aquí, que lo vemos como una exigencia, mientras allí muestran mucha gratitud con lo poco que le puedes dar. La gente es muy respetuosa, educada y agradecida.

Lo que sí me resultó curioso que las mujeres allí no quieren saber el sexo del bebé, cuando aquí a las 12 semanas ya están preguntando. Ellas piensan, ¿qué es peor, tener un niño o una niña, que será más vulnerable?

-¿Ha sido gratificante la experiencia?

-Sí, pero te quedas con la sensación de que no puedes llegar. El flujo de barcos es continuo, el de Moria tiene varios sectores, algunos más protegidos que otros. En él hay gente de todo tipo: universitarios, profesionales... Que están cada día intentando sobrevivir, no pueden trabajar ni formarse, solo emplean su tiempo en hacer colas para ir al baño o la ducha.

-¿Cree que somos conscientes en España del drama que se vive allí?

-No. Pero es que además aquí tenemos Motril, Algeciras... Lo que pasa es que allí está concentrado, es una ratonera y hay campos de refugiados. No estamos nada concienciados, ni para los de allí, ni para los de aquí, ni para los que están en el mar. Está falleciendo continuamente gente. Allí hay un denominado cementerio de chalecos, un paraje natural sobre las costas con montañas de chalecos. No sé si los recoge la Policía o si la gente los lleva para que sea una señal silenciosa, hay muchas interpretaciones, pero es impactante. No somos capaces de entender la magnitud del problema.