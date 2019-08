Concentraciones en repulsa por el asesinato machista de Jaén

El segundo julio con más muertes por violencia de género

Por desgracia el de Dolores no es un hecho aislado. La violencia machista es una lacra social que nos acompaña a diario y que no deja de copar titulares desagradables. Solo unas horas antes de que apareciera muerta esta jienense, en Madrid sobrecogía el conocer la frialdad que había tenido un hombre que, tras matar a su mujer, fotografió con el móvil el cadáver y se las mandó a un amigo para pedirle a este que le ayudara a deshacerse del cuerpo. Pilar, que así se llamaba la mujer, era una cirujana muy querida en su ámbito laboral no ya por ser una excelente profesional sino por el trato humano.

Tampoco se pudo hacer nada por salvar la vida de esa chica de Bembibre a la que su propio marido llevó al hospital con un agujero en el pecho que él mismo le había producido.

Estremece el pensar en el caso que se dio unos días antes, en los dos hijos de 12 y 15 años de edad, que se han quedado huérfanos de madre en Tarrasa porque su padre la mató a cuchilladas cuando tenía 47 años de edad.

Ni una orden de alejamiento consiguió impedir tampoco que un hombre de Lugo acabase matando a su exmujer y se suicidase posteriormente. Casi todos los casos tienen en común el deseo de la mujer de abandonar la relación y la incapacidad para entenderlo de sus parejas.

El último crimen ocurrido en Jaén tuvo lugar en Úbeda en septiembre pasado. Donde una mujer fue asesinada a manos de su marido, en uno de los periodos de convivencia. Los dos eran naturales de Osuna (Sevilla). Había denuncia por malos tatos y acusaciones mutuas en los juzgados pues él tenía la custodia de los hijos.

Venimos además de protagonizar el julio más sangriento en lo que a violencia de género se refiere. De hecho el mes, en el que hubo un total de 10 asesinatos machistas, se cerró como el segundo mes con más muertes en los últimos 13 años de estadísticas. Y esas diez mujeres hay que sumar además dos niños, que también fueron víctimas en julio de este problema social al que hay que poner solución cuanto antes.