Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de la concentración. IDEAL

Concentración de vecinos de Mengíbar y Villatorres por el arreglo integral de la A-6000

La Plataforma se reunió este jueves frente a la Delegación de Fomento para reivindicar la restauración de una vía que conecta ambos municipios

Jesús Jiménez

Jaén

Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:48

Comenta

Alzar la voz por unas comunicaciones más dignas. La Plataforma A-6000 se ha concentrado este jueves a las puertas frente a la Delegación de ... Fomento en Jaén para exigir el arreglo integral de dicha carretera. Una denuncia que llevan realizando desde años atrás y que esta vez ha sido a viva voz y armados con pancartas para pedir unas infraestructuras dignas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un funcionario sobre la paga extra de Navidad de los pensionistas: «Será suficiente cobrar un día, solo un día»
  2. 2 El PP exige a Reyes que mire por los jiennenses en vez de por su interés partidista
  3. 3 Productores de la zona inculcan a la sociedad las excelencias del aceite de oliva
  4. 4 Andújar será sede del gran premio de España de tiro con arco
  5. 5 Andújar Flamenca Baila, preludio del XV aniversario de Andújar Flamenca
  6. 6 El conocido ensayista Jesús Maeso protagoniza el acto inaugural del curso en la UNED
  7. 7 Los empresarios turísticos de Jaén se incorporarán a la Mesa del Aeropuerto
  8. 8 Un nuevo centro de datos en Jaén facilita el intercambio de información
  9. 9 Raphael vive su gran noche homenajeado por los Latin Grammys
  10. 10 Nuevo mural de homenaje a Francisco Baños en la capital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Concentración de vecinos de Mengíbar y Villatorres por el arreglo integral de la A-6000

Concentración de vecinos de Mengíbar y Villatorres por el arreglo integral de la A-6000