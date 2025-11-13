Concentración de vecinos de Mengíbar y Villatorres por el arreglo integral de la A-6000
La Plataforma se reunió este jueves frente a la Delegación de Fomento para reivindicar la restauración de una vía que conecta ambos municipios
Jesús Jiménez
Jaén
Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:48
Alzar la voz por unas comunicaciones más dignas. La Plataforma A-6000 se ha concentrado este jueves a las puertas frente a la Delegación de ... Fomento en Jaén para exigir el arreglo integral de dicha carretera. Una denuncia que llevan realizando desde años atrás y que esta vez ha sido a viva voz y armados con pancartas para pedir unas infraestructuras dignas.
En la concentración acudieron el alcalde de Mengíbar, Juan Bravo, y el alcalde de Villatorres, Diego Calles, que acompañaron a la Plataforma y otros colectivos vecinales. La demanda está clara: esta carretera es utilizada diariamente por centenares de vecinos de ambos municipios, y su estado limita los viajes y el intercambio comercial entre ambos municipios.
El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, estuvo presente en la concentración, y exigió a la Junta de Andalucía que acometa ya el arreglo integral de la vía. «Los vecinos son víctimas del abandono y la nefasta gestión de la Junta, a la que llevan mucho tiempo reclamando el arreglo integral (…) Ni Mengíbar ni Villatorres se van a conformar con un parcheo», expresó el socialista.
Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Mengíbar, Francisco Martos, lamentó el uso «torticero y partidista» que el PSOE e IU tratan de hacer de la Plataforma A-6000. De hecho, el popular señaló que el permiso para la concentración se solicitó el pasado 30 de octubre, «pero no fue hasta este miércoles que solicitaron reunión con la Delegación buscando que el delegado ya tuviera agenda y poder decir que no han sido recibidos», manifestó.
