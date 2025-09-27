Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Mujer besa la bandera nacional. J. Jiménez

Compromiso sin uniforme: 450 civiles juran bandera en Jaén

Los jienenses prometieron ante la enseña nacional proteger los intereses colectivos del país y a sus ciudadanos

Jesús Jiménez

Jaén

Sábado, 27 de septiembre 2025, 14:28

Compromiso, lealtad y fidelidad a España. 450 jienenses juraron o prometieron ante la bandera nacional este sábado en un acto celebrado en la Plaza de Santa María. Una expresión libre de la responsabilidad de estos ciudadanos en la defensa de los intereses colectivos de España así como en la protección de sus compatriotas.

El grito de «¡Viva España!» resonó repetidas veces frente a la Catedral, mientras uno a uno el casi medio millar de participantes fueron acercándose para prestar juramento o promesa ante las enseñas nacionales del Regimiento Acorazado 'Córdoba' 10 y la del Regimiento de Infantería 'La Reina' 2.

La jura de bandera ha sido organizada por la Brigada 'Guzmán el Bueno' X, en colaboración con el Ayuntamiento de Jaén. El acto ha estado presidido por el Jefe de la Brigada y Comandante Militar de las provincias de Córdoba y Granada, Fernando Ruiz Gómez.

En el acto participaron, además de los jurandos, el Mando de la Fuerza, Escuadra de Gastadores, Banda de Guerra de la BRI X, Compañía de Honores del RAC 10, las dos enseñas nacionales, guiones y banderines del RAC 10 y dos militares de tropa porta corona del RAC 10.

Antes de la jura de bandera Fernando Ruiz Gómez procedió, mientras sonaba el himno de España, a pasar revista a las tropas. Uno de los momentos más emotivos se vivió en el acto homenaje a los que dieron su vida por España, entregándose una ofrenda floral en la que participó el alcalde de Jaén, Julio Millán, mientras los militares entonaban a voz en grito 'El Novio de la Muerte'. El homenaje concluía con una salva de disparos en la propia Plaza de Santa María.

Una vez terminado el acto homenaje a los caídos, se procedió a la despedida de la bandera y el desfile de las fuerzas. Concluido el acto militar, la Banda de Guerra de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X protagonizó un concierto de música militar.

