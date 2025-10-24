«El compromiso es apostar por la innovación y defender el olivar tradicional» El consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, manifiesta en el desayuno de IDEAL la necesidad de aunar criterios entre las cuencas hidrográficas

Jesús Jiménez Jaén Viernes, 24 de octubre 2025, 14:07 | Actualizado 14:36h. Comenta Compartir

La falta de agua ha puesto en duda en los últimos años la rentabilidad del olivar tradicional. Una problemática con la que la Junta de Andalucía «es sensible», según las palabras del consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, quien ha señalado la necesidad de compatibilizar la modernización de las fincas sin olvidar este tipo de explotaciones.

«Es una reflexión injusta decir que los agricultores no quieren invertir, sabemos de zonas donde es imposible. Ha llegado el momento de dar la batalla para que el campo andaluz tenga recursos para que sea rentable, y a la vez apoyar a la realidad agronómica, porque el olivar tradicional es un patrimonio compartido de los jienenses y andaluces», ha expresado el consejero en un desayuno informativo de IDEAL, que ha contado con la colaboración de Caja Rural de Jaén.

En materia hídrica, Ramón Fernández-Pacheco ha explicado que en Andalucía hay seis cuencas hidrográficas distintas, tres administradas por el Gobierno central y tres por la Junta de Andalucía, por lo que defendió la necesidad de aunar criterios respecto al canon volumétrico.

«La planificación no puede hacerse a nivel local, provincial o incluso autonómico. Necesitamos un Plan Hidrológico. Tenemos que saber de cuánta agua disponemos, cómo podemos llevarla a las explotaciones y hacerlo de la forma más eficiente. Si sabes cuánto puedes regar tienes una predicción de la campaña que te permite llegar a buenos acuerdos comerciales», ha explicado.

En cuanto a los regadíos, el consejero no ha dudado en posicionarse a favor de ampliarlos, aunque sin llegar a «esquilmar» los acuíferos andaluces. Su apuesta, y por ende la de la Junta, pasa por optimizar los sistemas de riego, apostar por las aguas regeneradas y construir infraestructuras como presas o balsas.

Aranceles

Otro tema abordado durante el desayuno han sido los aranceles estadounidenses y su efecto a la comercialización del aceite de oliva. Si bien el consejero ha afirmado que el 'oro líquido' andaluz compite a pesar de la tasa, sí ha reconocido que genera «inestabilidad e inseguridad en el mercado», y que al final las consecuencias las paga el consumidor.

Ramón Fernández-Pacheco ha reivindicado que «los alimentos deben quedar fuera de cualquier batalla arancelaria». Ha señalado que este tipo de conflictos se originan por otro tipo de productos, como vehículos, y que por tanto «es en esos sectores donde hay que negociar».

«Los agricultores no pueden seguir siendo la moneda de cambio. Una batalla arancelaria tiene que dejar fuera a los productos del campo, pero no solo al aceite de oliva, también al vino o al Bourbon. Ellos no son el origen del problema», ha manifestado.

Un tema polémico de los últimos meses han sido los numerosos proyectos de plantas de biometano y biogás anunciados en Jaén y Andalucía, el último en Alcalá La Real. A una pregunta de los comensales, el delegado ha detallado que la competencia de la Junta se limita «a comprobar si cumplen la ley o no», y en ese sentido garantizó el «máximo rigor» en la tramitación de expedientes, asegurando que los proyectos que se aprueben «no generarán ningún inconveniente a los vecinos».

Una vez dicho esto, Ramón Fernández-Pacheco se ha mostrado favorable a los proyectos de innovación, y más en estos casos que buscan valorizar los residuos del sector primario, clave para la economía jienense y andaluza. «No hay que tener miedo, son nuevos nichos de rentabilidad que, siempre que cumplan la ley, no causan molestias ni generan contaminación, pero pueden ser una gran fuente de ingresos», ha argumentado.