Compra móviles de alta gama y hace creer que le robaron para evitar que sus padres lo regañen

La Policía Nacional ha detenido un joven de 18 años acusado de presentar una denuncia falsa por el robo de su documentación para así intentar ... justificar ante sus padres las compras y contrataciones que él mismo había realizado en una tienda de telefonía.

La investigación se inició a raíz de la denuncia del joven en la Comisaría de Jaén. Tras el visionado de todas las grabaciones de seguridad existentes en el establecimiento, donde tuvieron lugar las supuestas compras fraudulentas y en sus inmediaciones, así como a la toma de declaración de los trabajadores del comercio, los investigadores se percataron de que había sido el propio denunciante quien había llevado a cabo dichas compras y contrataciones.

A través de la investigación pudo determinarse que el denunciante había utilizado su documentación para adquirir productos mediante financiación, entre ellos dos terminales móviles de alta gama, denunciando falsamente la sustracción de su documentación para tratar de justificar dichas compras cuando sus progenitores se percataron de las contrataciones realizadas.

Confesión

El joven acabó confesando ante los agentes y fue puesto en libertad con cargos. Al joven se le reclamarán los gastos derivados de la investigación.

Según ha informado la Policía Nacional, este tipo de actuaciones vienen a poner de manifiesto las repercusiones penales que puede conllevar denunciar hechos falsos o inexistentes, así como simular haber sido víctima de cualquier tipo de infracción, ya que cualquier hecho puesto en conocimiento de las autoridades, es investigado por los cuerpos policiales.