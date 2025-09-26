Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Parte del grupo 'popular', en la sede del PP de Jaén. IDEAL
JM+ será «cómplice del expolio a Jaén» con la cesión de la recaudación

El PP pide a la formación jienense que recapacite y «no apoye esta propuesta que supondrá un mayor gasto para las arcas municipales» a pesar del visto bueno del CES

Manuela Millán

Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:22

Siguen en el no. El PP en el Ayuntamiento de Jaén ha denunciado que la cesión del servicio de recaudación a la Diputación Provincial supone «un expolio municipal en toda regla» y ha pedido a Jaén Merece Más que rectifique su voto en el pleno del próximo martes para evitar lo que califican como «el martes negro de la política jienense». El portavoz, Agustín González, ha recordado que el Ayuntamiento de Jaén «ha demostrado solvencia y eficacia», con porcentajes de recaudación que «superan el 95% en los principales impuestos».

«¿Por qué entregar lo que funciona y encima pagar por ello?», se pregunta. «Jaén no solo cede la gestión y el control, sino que pagará por ello dos veces: la primera con la comisión por la gestión; la segunda porque cuando nos devuelvan nuestro dinero recaudado, nos cobrarán intereses. Eso no es un acuerdo, eso es usura institucionalizada», asegura.

Unas declaraciones que mantienen a pesar de los informes favorables del CES local. Así, González insiste en que los informes técnicos municipales «son contundentes» y «alertan de un impacto negativo en la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera». «Los datos corroboran que invirtiendo en herramientas tecnológicas mejoraríamos la eficacia en mayor proporción que entregando el servicio a Diputación. Ese es el ejemplo de San Sebastián de los Reyes, y es lo que reivindican nuestros propios trabajadores», señala.

Por otro lado, ha denunciado que el convenio supone también «la pérdida de soberanía en la gestión jurídica y en la propia Policía Local», ya que la Diputación asumirá competencias que hasta ahora eran exclusivas del Consistorio. «Jaén pone el dinero, pero Paco Reyes se queda con las llaves de la casa», ha ilustrado. «El 30 de septiembre pasará a la historia como el martes negro de la política jiennense», ha sentenciado.

Por todo ello, el Grupo Popular pide a Jaén Merece Más que recapacite y rectifique su voto en el pleno del martes y «no sea cómplice» de lo que González ha definido como «la infamia de Julio Millán y Francisco Reyes». «Jaén merece respeto, merece que se defienda lo que es suyo, merece ser de los jienenses. Esperamos que los concejales hagan honor al nombre que abanderan», ha concluido.

JM+ acusa de «ridículos» a los 'populares'

Tras el dictamen, desde Jaén Merece Más califican de «ridículas y carentes de rigor» las declaraciones del portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Jaén, Agustín González, sobre el posicionamiento de JM+ ante el convenio, que los 'populares' han criticado duramente durante las últimas semanas.

«Nuestra prioridad es Jaén y solventar los problemas económicos que tiene el Ayuntamiento, buscando para ello la mejor fórmula para optimizar los recursos de los que dispone. Por tanto, decidiremos en el pleno del 30 de septiembre en función de esos informes que tendremos disponibles antes de la celebración del mismo», trasladan.

Del mismo modo, JM+ recuerda que el 95 % de los ayuntamientos de la provincia están acogidos a este servicio de Diputación y que, «si el PP de Jaén ve estos servicios tan malos que pidan ellos la cancelación de estos convenios en sus ayuntamientos como el de Linares, Bailen, Andújar. «No se puede utilizar distintas formas de medir dependiendo de lo que más le convenga a González Romo. Para el PP, Jaén Merece Más da la espalda a la ciudad en el caso de que apoyemos el convenio, pero no considera traidores a los ayuntamientos gobernados por el PP y cuya recaudación las gestiona Diputación». afean.

