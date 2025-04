'Al completo' las sillas de la Carrera Oficial en la capital

«Estupendamente». Así resume el presidente de la Agrupación de Cofradías, Francisco Sierra, la venta de las sillas de la Carrera Oficial, que incluye Roldán ... y Marín, la plaza de la Constitución y Bernabé Soriano. «Está todo vendido, a falta de unas treinta sillas, que están en tercera fila en La Carrera», específica Sierra. El motivo es que, en ese lugar concreto, no se ve bien el rostro de Nuestro Padre Jesús a su paso por esta calle, por lo que cuesta algo más que se vendan, aunque estos días «hay gente interesada».

En total, son unas 2.500 sillas que «se han vendido tan rápido como el pasado año, a pesar de la mala experiencia». «Los jienenses tienen ganas de Semana Santa, por lo que no hemos notado reticencias por la posibilidad de lluvia, ni por la experiencia del pasado año (marcado también por las precipitaciones)», resume el presidente de la agrupación.

El proceso de venta ya está cerrado, aunque se puede preguntar en la agrupación por las sillas sueltan que quedan. Tal es la demanda en los últimos años, que en la Agrupación de Cofradías están planteando la posibilidad de ampliar el número de sillas en la Carrera Oficial. Un proyecto que confirma Francisco Sierra de cara al próximo año. Aunque no desvela el lugar donde se instalarían, una de las opciones sería la plaza de la Constitución. «Habrá que estudiarlo, pero es una decisión que no descartamos», añade.

Trampantojo

Tras las inquietudes de algunas cofradías de la ciudad sobre el tránsito de desfiles procesionales en la calle Carrera de Jesús en la que se está realizando un trampantojo dentro de las obras de mejora de la Catedral, el Ayuntamiento ya aclaró que «el espacio cuando se concluya la obra dejará un espacio 3,09 metros, mayor que el paso por Calle Almenas, que es de 2,95 metros».

La polémica se desató después de que algunas cofradías se quejaran por el riesgo de que no pudieran pasar por esta zona en su recorrido. Por su parte, Francisco Sierra quita importancia y aclara que desde la agrupación «nunca se dijo que no se pudiera pasar». «Es verdad que, dependiendo del tamaño, algunos costaleros tendrán que subirse un poco a la acera, pero pasarán», apunta. Además, habrá menos espacio para los vecinos que quieran verla en esa calle, pero no será un obstáculo que obligue a ninguna a cambiar de itinerario.