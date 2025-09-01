Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de archivo de la Universidad de Jaén. IDEAL
Educación

Comienzan los preparativos para la protesta en defensa de la UJA el próximo 8 de octubre

La Plataforma se reunirá esta semana para plantear distintas acciones a la espera de la comparecencia del rector, esta semana

Manuela Millán

Lunes, 1 de septiembre 2025, 23:40

Comienzan los preparativos para la protesta en defensa de la Universidad de Jaén tras la negativa del grado de Ingeniería Biomédica. La Plataforma en Defensa ... de la UJA confirma que esta semana tienen prevista una reunión para plantear las distintas acciones que se realizarán a lo largo de las próximas semanas y que culminarán en la protesta ciudadana el 8 de octubre. Así lo confirman desde el colectivo, que señalan que se ha elaborado un programa para perfilar las distintas acciones que buscan la movilización de la ciudadanía, la coordinación con Linares para que también sea protagonista y que personas con relevancia social de la provincia alcen la voz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Presagios de naufragio en el Granada
  2. 2 La plaza del Camping será objeto de una gran reforma
  3. 3 La Guardia Civil detiene a dos vecinos de Siles por presunta caza furtiva
  4. 4 SEGURIDAD EN LA PLANTA DE BIOGAS
  5. 5

    Una injerencia rusa dispara la tensión con la UE al obligar a aterrizar sin GPS al avión de Von der Leyen
  6. 6 Sanz ve como «traición a Andalucía» la quita de deuda que beneficia a comunidades como Cataluña
  7. 7 Homenaje a Jaén con Miguel Hernández desde el metro de Ámsterdam
  8. 8

    La memoria de una provincia a golpe de click
  9. 9

    David de Miranda entra en la historia de Linares con un faenón antológico al cuarto
  10. 10

    Tierra cercada. Crónica de un Estado que Nunca Nació

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Comienzan los preparativos para la protesta en defensa de la UJA el próximo 8 de octubre

Comienzan los preparativos para la protesta en defensa de la UJA el próximo 8 de octubre