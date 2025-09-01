Comienzan los preparativos para la protesta en defensa de la UJA el próximo 8 de octubre

Comienzan los preparativos para la protesta en defensa de la Universidad de Jaén tras la negativa del grado de Ingeniería Biomédica. La Plataforma en Defensa ... de la UJA confirma que esta semana tienen prevista una reunión para plantear las distintas acciones que se realizarán a lo largo de las próximas semanas y que culminarán en la protesta ciudadana el 8 de octubre. Así lo confirman desde el colectivo, que señalan que se ha elaborado un programa para perfilar las distintas acciones que buscan la movilización de la ciudadanía, la coordinación con Linares para que también sea protagonista y que personas con relevancia social de la provincia alcen la voz.

Además, también está prevista la comparecencia del rector de la UJA, Nicolás Ruiz, esta misma semana, para que ofrezca los detalles del proceso de solicitud del grado de Ingeniería (que se impulsó junto con la Universidad de Granada) hasta la negativa por parte de la Junta y que califica de «totalmente injustificada».

«O se está con la UJA o se está contra el futuro de esta provincia. Aunque la gota que ha colmado el vaso haya sido la negativa a la es el grado de Biomédica con argumentos de duda credibilidad, mientras se decía sí a una privada, hay más motivos para salir a la calle. Sigue coleando el problema de financiación cuando la Junta quería un modelo de universidades de primera y segunda, condenando a la UJA a la irrelevancia por lo que tenemos la obligación como sociedad de defender a nuestra universidad y quien no lo vea así está pensando en otros intereses porque es la hora de salvar lo público», subrayan desde la Plataforma.

De esta forma, a partir de la próxima semana esperan comenzar con la campaña de llamamiento ciudadano para que los jienenses, de todos los puntos de la provincia, se unan a esta protesta en defensa «de una de las instituciones más importantes para el futuro de Jaén». Además, la Plataforma también hace un llamamiento a los alcaldes y alcaldesas de todos los municipios de la provincia para que, independientemente del color político, se manifiesten a favor de la Universidad de Jaén.

La acción más importante se desarrollará el próximo 8 de octubre, una vez comenzado el curso y tras escuchar los detalles y acciones que se plantean desde la propia Universidad.

La negativa

El pasado 31 de julio, la Comisión de Reclamaciones de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía comunicó la evaluación negativas de los recursos que la Consejería de Universidad recibió el lunes 21 de julio sobre el grado de Ingeniería Bioquímica de la Universidad de Jaén y la de Granada. Una decisión que levantó una oleada de indignación.

Entre los motivos, se alude desde la comisión que en la memoria la UGR han incluido tan solo tres convenios firmados en abril de 2025, referidos a entidades colaboradoras para la realización de las prácticas, pero que no incluyen a la UJA como parte firmante, por lo que «no se justifica ni se especifica cómo se garantizará la coordinación, participación y supervisión de los estudiantes». Igualmente, se señala que no se ha solventado el aspecto relativo a la consideración, por parte de la universidad, de las prácticas externas como optativas, y las justificaciones ofrecidas «no abordan de forma suficientemente convincente esta carencia estructural y esencial», que requiere contacto con entornos clínicos. Por otro lado, tampoco se incluye «una estimación clara y detallada del número de plazas disponibles para esa mención dual, lo que impide valorar su adecuación al volumen previsto de estudiantes matriculados».