Comienzan las obras para reparar las filtraciones en el Polígono de El Valle

Las esperadas obras para arreglar las filtraciones en varios bloques del barrio del Polígono de El Valle dan sus primeros pasos. Tras años de espera, ... numerosas reuniones y protestas ante la Delegación de Fomento, encabezada por el delegado Miguel Contreras (PP), comienzan «las reparaciones necesarias» para acabar con las filtraciones que sufren los vecinos del Polígono de El Valle desde que se impulsaran las obras en el Paseo Virgen del Rocío (en el año 2021). Van a empezar por los bloques 1 y 2 de Virgen de la Fuensanta, según señaló el propio delegado en una reunión el pasado mes con los vecinos afectados.

«Se van a introducir los bajantes de lluvia directamente; la impermeabilización de los bloques; la instalación de una tubería a lo largo del césped para recoger el agua de lluvia y riego, y sustitución de los drenajes de gravas por una pequeña acera pegando a los bloques», trasladan los vecinos. Del mismo modo, se hace necesario «instalar imbornales en zonas del paseo donde el agua rompe con mayor fuerza en los bloques por motivo de la pendiente». El objetivo es ampliar la zona de baldosas para intentar así evitar que se puedan acumular aguas pluviales en zonas de jardines.

Por el momento, la zona donde se va actuar está acordonada y con el cartel de obra instalado. Por su parte, los vecinos señalan que estarán «vigilantes» por lo que han pedido la memoria del proyecto que se va a ejecutar y «están esperando respuesta». Para los vecinos, la Delegación, con esta nueva obra, «reconoce la existencia de fallos en la ejecución de obra». Sin embargo, desde la Junta, que nunca han confirmado que estas filtraciones sean a causa de las obras del Paseo, se señala que esta nueva intervención pretende conocer el origen definitivo para ponerle solución.

El origen

Los afectados, respaldados por la Asociación de Vecinos Passo llevan denunciando esta situación desde marzo de 2022. Las obras de la Consejería de Fomento finalizaron en diciembre de 2021. «Desde entonces se ha notificado a la Junta, y a la empresa encargada, AVRA. De hecho, la primera fue en febrero de 2022, todavía en garantías, pero no se hizo nada», aseguraba Ángel Ibáñez, uno de los portavoces de la asociación Passo, en una de las diversas protestas que han impulsado desde entonces.

Creen además que el problema «estaría relacionado con la impermeabilización, algo que no se puede entender». «Nos dijeron que no hay constancia de que esté relacionado, pero sin un estudio completo», denunciaron varias veces, pues no entienden que se lleguen a conclusiones sin datos cuando, además, «nunca habían tenido filtraciones hasta que se realizaron las obras del paseo».

Este paseo es el eje principal del barrio y ante su mal estado los vecinos reclamaron durante años su arreglo, incluso con manifestaciones. Por fin empezaron las obras y, tras diez meses de trabajos y 1,4 millones de euros invertidos, finalizaron hace casi tres años, pero «se hicieron malamente por negligencia de los técnicos y cargos de la Junta», señala Passo.