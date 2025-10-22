Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La zona donde la Junta va a realizar la actuación para intentar acabar con las filtraciones. IDEAL
Comienzan las obras para reparar las filtraciones en el Polígono de El Valle

Los vecinos siempre han defendido que «el problema está relacionado con la actuación en el Paseo Virgen del Rocío impulsadas por la Junta»

Manuela Millán

Manuela Millán

Miércoles, 22 de octubre 2025, 21:55

Las esperadas obras para arreglar las filtraciones en varios bloques del barrio del Polígono de El Valle dan sus primeros pasos. Tras años de espera, ... numerosas reuniones y protestas ante la Delegación de Fomento, encabezada por el delegado Miguel Contreras (PP), comienzan «las reparaciones necesarias» para acabar con las filtraciones que sufren los vecinos del Polígono de El Valle desde que se impulsaran las obras en el Paseo Virgen del Rocío (en el año 2021). Van a empezar por los bloques 1 y 2 de Virgen de la Fuensanta, según señaló el propio delegado en una reunión el pasado mes con los vecinos afectados.

