Comienzan las obras de emergencia en la carretera entre Cazorla y Villacarrillo

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda va a dar inicio a las obras declaradas de emergencia en días pasados tras el corte ... de la A-6204, carretera que une Villacarrillo con Cazorla, y que se ejecutarán en el tramo comprendido entre el punto kilométrico 0,800 y el 8,100.

Las obras, que abordarán de forma integral la reparación de la vía, cuentan con una inversión de 5,9 millones de euros. Desde el pasado lunes está prohibido el tráfico en esta vía, concretamente entre los puntos kilométricos 1,5 y 5,3, debido al agravamiento de los deslizamientos, que han provocado que la carretera no garantice un adecuado estado de seguridad vial.

El trabajo de seguimiento técnico de la Consejería derivó en la observación de la apertura de obras de drenaje transversal, con hundimiento de calzada y orificios de más de 50 cm, pérdida del paquete de firme entre los P.K. 1+875 M.D y P.K. 2+025 M.D. con deslizamientos y escalones laterales de más de 10 cm, además de formación de grandes grietas.

Tras decretarse el cierre al tráfico, los técnicos de la Delegación Territorial de la Consejería han realizado una evaluación de la problemática del terreno y han elaborado una memoria técnica en la que se plantean las medidas a adoptar.

Las obras que se ejecutarán con carácter de urgencia tendrán como objetivo, como ha señalado el delegado territorial de la Consejería en la provincia, Miguel Contreras, «realizar actuaciones cuyo objeto sea la contención de los deslizamientos, como son pantallas de micropilotes anclados y escolleras, así como actuaciones para evitar los asentamientos del terraplén, como son columnas de módulo controlado de mortero y saneo completo del firme».

Además, será necesario sustituir las obras de drenaje transversal que se encuentran movilizadas y partidas, así como la reposición del drenaje longitudinal.

Finalmente, el responsable de la Consejería de Fomento en la provincia ha indicado que es necesario igualmente «la regularización del firme en diferentes puntos y posterior refuerzo en el tramo comprendido entre los puntos 0+800 al 8+100 mediante extendido y compactación de capa de 5 cm de espesor medio de mezcla bituminosa y de capa de rodadura, para de esta forma dejar esta carretera en perfectas condiciones».

Las obras se ubican a lo largo de toda la traza, siendo inevitable mantener el corte total de la misma para la ejecución de los trabajos. Así, mientras se mantenga el corte del tráfico, toda la circulación se ha establecido a través de caminos de titularidad municipal que servirán de desvío alternativo para garantizar el acceso a las fincas colindantes.

A fin de agilizar las obras, estas actuaciones se han dividido en dos tramos que presentan situaciones diferentes, por lo que habrá obras simultáneas en el primer tramo, hasta el kilómetro 2,8, y en el segundo, desde el kilómetro 2,8 al 8,1.

En el primer tramo se contemplan 8 pantallas de micropilotes en diferentes zonas, una escollera de contención de deslizamiento en talud de terraplén, 11 tramos de columnas de módulo controlado y saneo profundo en 9 puntos distintos. Y en el segundo, las actuaciones geotécnicas contempladas son 4 pantallas de micropilotes, 7 actuaciones de columnas de módulo controlado, una escollera de contención de deslizamiento en talud de terraplén y 24 saneos profundos.