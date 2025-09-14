Comienzan de nuevo las reuniones para impulsar la cesión de los terrenos a la UJA

Retomando el trabajo. Técnicos del Ayuntamiento de la capital volverán a reunirse con la Universidad de Jaén para volver a retomar el trabajo en vistas ... al inicio de la expropiación de los terrenos que serán cedidos a la UJA y que llevan décadas pendientes. La previsión es recuperar el contacto tras el verano para seguir avanzando, después de que en junio se anunciara el acuerdo.

Durante estos meses estivales, desde el Consistorio se ha emitido un edicto para informar a aquellos propietarios que se verán afectados por la expropiación y con los que no se ha podido contactar para que sean conocedores del proceso y de la intención de impulsar la adquisición con el objetivo de saldar esta deuda histórica con la UJA. Previamente, se celebró una reunión con el resto de propietarios (afectará a un centenar aproximadamente) para informarles del proceso desde Urbanismo.

Por su parte, hace unos días, el rector de la UJA, Nicolás Ruiz, trasladó su alegría por esta decisión, pero también su cautela. «Llevo muchos años aquí y no pondría la mano en el fuego en relación a que el proceso vaya a estar resuelto en tiempo y forma», señaló para añadir que «si el proceso se cumple lo aplaudirán, pero si se tuercen exigirán transparencia», a preguntas de este periódico. Además, insistió en la idea de que recuperar estos terrenos «es una prioridad para la Universidad» pues «ya no tiene suelo disponible para su desarrollo por lo que la ampliación es una cuestión de estado y así lo van a exigir tal y como se lo ha trasladado al alcalde».

Nuevo intento

El acuerdo del nuevo intento de cesión se anunció en junio, lo que fue descrito por el equipo de Gobierno como un «hecho histórico». El objetivo es ceder el suelo que el Ayuntamiento adeuda a la Universidad de Jaén desde el año 2000, cuando firmó el convenio con El Corte Inglés, para que el edificio comercial se ubicara en parte del espacio que ocupaba la antigua Escuela Politécnica Superior. El Corte Inglés abonó en torno a ocho millones de euros a la UJA, mientras que el Ayuntamiento se comprometió a dotarla de suelo.

Se trata de unos 120.000 metros cuadrados y será fundamental para el desarrollo de la universidad durante las próximas décadas. En concreto, son los terrenos comprendidos entre la carretera de Torrequebradilla, el campo de fútbol Sebastián Barajas y el Centro Comercial La Loma (Carrefour).

La decisión de ceder el suelo adeudado a la Universidad entra dentro del PGOU de 1996 que «contempla entre sus determinaciones una actuación urbanística en este tipo de terrenos». «Es posible con todas las garantías y no hay que hacer ninguna modificación urbanística», señalaban desde el equipo de Gobierno. Una vez informados todos los propietarios como se ha hecho en estos meses, comenzará el acuerdo de expropiación y el Ayuntamiento asumirá los terrenos, proceso que podría culminar antes de acabar el año. Es por ello que, si no se retrasa, la UJA podría disponer de los terrenos, que han reclamado los distintos rectores, en 2026.