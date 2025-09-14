Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Campus de Las Lagunillas, en una imagen de archivo. IDEAL
Urbanismo

Comienzan de nuevo las reuniones para impulsar la cesión de los terrenos a la UJA

El Ayuntamiento retoma los contactos esta semana para plantear el inicio de la expropiación de los más de 120.000 metros cuadrados en el entorno del campus

Manuela Millán

Manuela Millán

Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:43

Retomando el trabajo. Técnicos del Ayuntamiento de la capital volverán a reunirse con la Universidad de Jaén para volver a retomar el trabajo en vistas ... al inicio de la expropiación de los terrenos que serán cedidos a la UJA y que llevan décadas pendientes. La previsión es recuperar el contacto tras el verano para seguir avanzando, después de que en junio se anunciara el acuerdo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así hemos narrado la épica victoria de Pedro Martínez ante Rune
  2. 2

    'Delcygate': la mancha del petróleo venezolano se extiende por el 'caso Ábalos'
  3. 3

    El futuro ya empezó
  4. 4 El Real Jaén no encuentra el gol ante el Extremadura
  5. 5

    La banalidad del odio
  6. 6 Arreglado el muro en la carretera de Circunvalación que se desprendió en agosto
  7. 7 «Indignación» ante la «pasividad» para garantizar el derecho al aborto en Jaén
  8. 8

    Comienzan de nuevo las reuniones para impulsar la cesión de los terrenos a la UJA
  9. 9 Las leyendas del Castillo protagonizan la visita del '1200 años de vida en el Castillo'
  10. 10

    Comienzan de nuevo las reuniones para impulsar la cesión de los terrenos a la UJA

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Comienzan de nuevo las reuniones para impulsar la cesión de los terrenos a la UJA

Comienzan de nuevo las reuniones para impulsar la cesión de los terrenos a la UJA