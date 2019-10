Comienzan este lunes los Encuentros Internacionales sobre Biomedicina de la UNIA La UNIA acogerá cuatro encuentros formativos sobre biomedicina. / IDEAL Será el primero de cuatro 'workshops' en los que participarán cerca de 170 científicos IDEAL Jaén Viernes, 11 octubre 2019, 12:56

La Sede Antonio Machado de Baeza de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) acogerá este próximo lunes, 14 de octubre, el 'workshop' (encuentro formativo entre expertos de un sector) 'From cancer to developmental defects: the control of DNA segregation and human disease', que tratará acerca de las transmisión genética de enfermedades en el ser humano. Se trata del primero de los cuatro Encuentros Internacionales sobre Biomedicina de 2019, en los que participarán cerca de 170 científicos entre octubre y noviembre.

Los 'workshops' de Biomedicina cumplen este año 16 ediciones, con 64 seminarios, tras iniciar su recorrido en el año 2004. Su objetivo es promover el intercambio científico y la cooperación internacional, con especial atención a proyectar la I+D andaluza al exterior. Para ello, propone un encuentro donde exponer las líneas de vanguardia en el conocimiento sobre el sistema nervioso, la transcripción genética o las bacterias, entre otros temas de interés ligados a la salud.

La UNIA organiza en solitario esta cita, que cuenta como ponentes a mujeres y hombres de primer nivel científico internacional. En total, han pasado por estos talleres cuatro premios Nobel, a los que se suma este año Christiane Nüsslein-Volhard. Galardonada por la academia sueca en 1995 en el área de Fisiología o Medicina, esta investigadora del Instituto Max Planck (Alemania) fue reconocida por identificar el gen responsable de la forma tridimensional de la mosca de la fruta.

El primer workshop de este año, 'From cancer to developmental defects: the control of DNA segregation and human disease' (Del cáncer a los defectos del desarrollo: el control de la segregación del ADN y la enfermedad humana), está organizado por Fernando Monje-Casas (Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER), Sevilla), Adele L. Marston (Wellcome Center for Cell Biology / Universidad de Edimburgo) y Joan Roig (Instituto de Biología Molecular de Barcelona, IBMB-CSIC).

Las células se reproducen mediante un proceso de división, de manera que se crean dos nuevas con la misma carga genética. Se trata de un proceso delicado, donde entran en juego mecanismos para evitar que ocurran fallos durante la copia. Los errores en esta transmisión del ADN pueden derivar en la formación de tumores, abortos espontáneos y distintos tipos de patologías (síndrome de Down, síndrome de Turner, entre otras).

Durante este encuentro, las ponencias abordarán el trabajo de vanguardia para descifrar los mecanismos moleculares que controlan la división de las células y que garantizan la correcta distribución del genoma durante dicho proceso. Un conocimiento fundamental para entender el origen de las enfermedades cromosómicas, del cáncer, así como posibles enfoques terapéuticos.

El workshop contará con la participación de investigadores y científicos expertos en este ámbito procedentes de instituciones y centros de investigación médica de diversos países del mundo, cuyo quehacer se centra en el estudio de la compactación de los cromosomas y la formación del huso en diferentes tipos celulares, así como de los sistemas de control de la segregación cromosómica durante la mitosis y la meiosis.

Así, intervendrán investigadores como Ana Losada, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) en Madrid; Christian Haering, del Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL) en Heidelberg, o Judith Haarhuis, del Instituto Holandés del Cáncer (NKI) en Amsterdam, especializados en el estudio de la estructura cromosómica y en el papel que diferentes complejos de proteínas especializadas como las cohesinas y condensinas tienen en la formación de formas compactadas del DNA. Isabelle Vernos, del Centro de Regulación Genómica (CRG) en Barcelona, Thomas Surrey, del Instituto Crick en Londres (y a punto de incorporarse también al CRG en Barcelona), y Joan Roig, del IBMB-CSIC, presentarán sus últimos resultados sobre regulación de la formación del huso mitótico, utilizando diferentes sistemas modelo y con especial énfasis en el estudio de la importancia y regulación del citoesqueleto durante la mitosis. Jonathon Pines, del Instituto de Investigación del Cáncer (ICR) en Londres; Susanne Lens, de la Universidad de Utrecht, y Fernando Monje-Casas, del CABIMER en Sevilla, que se centrarán en diferentes aspectos de la regulación de la estructura celular durante la mitosis. Katja Wassmann, del Instituto de Biología Paris-Seine; Dean Dawson, de la Fundación de Investigación Médica de Oklahoma (OMRF); Enrique Martínez Pérez, del Imperial College en Londres, y Adele Marston, del Wellcome Center for Cell Biology y la Universidad de Edimburgo, presentarán sus resultados alrededor de la meiosis y los aspectos distintivos de esta forma de división especializada. Finalmente, Marcos Malumbres, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), y Sarah McClelland, del Barts Cancer Institute, en Londres, se centrarán en las consecuencias de la desregulación de los procesos mencionados y su importancia en la aparición de diferentes procesos patológicos.

La edición de este año se completa con la celebración de otros tres encuentros formativos: From Genes to Organisms: Transcriptional Control in Development and Disease, del 28 al 30 de octubre; Actin-based mechanosensation and force generation in health and disease, del 11 al 13 de noviembre, y Molecular causes of primary microcephaly and related diseases, del 18 al 20 de noviembre.