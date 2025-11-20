Comienzan las demandas obras en la calle Telégrafos

En marcha las demandas obras en la calle Telégrafos de la capital. El alcalde de Jaén, Julio Millán, junto al concejal de Mantenimiento Urbano, Javier ... Padorno, y a personal técnico del Ayuntamiento y de la empresa que ejecuta los trabajos, ha visitado el inicio de las obras de reparación del pavimento de la calle Telégrafos, que ya anunció este periódico.

El alcalde ha recordado que se comprometió con los vecinos a mejorar la accesibilidad de esta calle. «Una necesidad que comparten otras vías del casco antiguo y en cuya adecuación y mejora está concernido el Ayuntamiento, sabedores de las especiales características y complejidades de la zona histórica de la ciudad, por lo que trabajamos para ofrecer la mejor calidad de vida posible a las personas que lo habitan», resume.

A esta obra se sumarán otras que se ejecutarán en el marco de los fondos EDIL con el acondicionamiento de la red de saneamiento y el pavimento de calles del barrio de San Juan, entre otros.

Por su parte, el concejal de Mantenimiento Urbano, ha explicado que los trabajos, que han comenzado este jueves y que se ejecutan con supervisión arqueológica y cuentan con el visto bueno de Patrimonio y Cultura, «responden a la necesidad de dotar a esta vía del casco antiguo de un pavimento seguro, accesible y adaptado a la normativa vigente, facilitando así la movilidad de los residentes, especialmente de las personas mayores y con movilidad reducida».

«La calle Telégrafos se encontraba en muy mal estado y había personas con movilidad reducida que necesitaban ayuda diaria para desplazarse al centro asistencial, de manera que ya se están acometiendo trabajos de demolición de todo el pavimento, que será sustituido por uno que respetará la legislación actual, el PEPRI y la ley de accesibilidad universal y que será antideslizante y seguro, especialmente para personas que tienen dificultad para realizar desplazamientos», detalla el edil.

Actuación

Se almacenarán las piedras de mayor tamaño para su futura reutilización por el personal de Mantenimiento Urbano, se ejecutará una losa de hormigón y finalmente se colocará un pavimento de losas de granito de gran formato, dispuestas a cartabón y con acabado serrado flameado que evita resbalones y garantiza la accesibilidad.

El vecindario ha recibido con «satisfacción» el inicio de las obras. Juan Pulido, residente en la calle Telégrafos, ha afirmado que «después de la promesa que les hizo el equipo de Gobierno, por fin tendrán una calle con accesibilidad total, como demandaban los vecinos». «Estamos muy contentos por estas actuaciones y agradecidos al Ayuntamiento; ojalá sigan trabajando por el casco antiguo para que vengan turistas a conocer esta zona tan bonita de Jaén», ha aseverado.