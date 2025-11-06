Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Recogida de alimentos en ediciones anteriores. IDEAL
Solidaridad

Comienza este viernes la Gran Recogida del Banco de Alimentos

Como cada año, el objetivo es recopilar el mayor número posible de productos y donaciones para asistir a las familias vulnerables de toda España

C. C.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:51

Comenta

Vuelve la Gran Recogida. El Banco de Alimentos de Jaén hace un llamamiento a la ciudadanía para participar desde hoy, viernes 7, y hasta el ... domingo 9 de noviembre en la Gran Recogida 2025, el evento solidario más importante del año para luchar contra la pobreza alimentaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Doce días en la UCI de Jaén por un «fuerte golpe» propinado por un menor
  2. 2 El PP alaba el compromiso de la Junta con la zona
  3. 3 El olivar del futuro, en Jaén: un estudio analiza la producción y calidad de 17 nuevas variedades
  4. 4 El logotipo del octavo centenario de la Aparición aúna fe, modernidad y tradición
  5. 5 Mario Martos:«Se trata de un partido diferente, no sirve de mucho mirar los números»
  6. 6 Las obras en la A-315: «Show electoralista» y «venta de humo»
  7. 7 «La puesta a punto del tranvía es compromiso del Ayuntamiento»
  8. 8 Empiezan las obras de la A-315 entre Torreperogil y Peal de Becerro
  9. 9 Doce días en la UCI de Jaén por un «fuerte golpe» propinado por un menor
  10. 10 Así hemos narrado el triunfo del Betis ante el Olympique de Lyon

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Comienza este viernes la Gran Recogida del Banco de Alimentos

Comienza este viernes la Gran Recogida del Banco de Alimentos