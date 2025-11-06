Comienza este viernes la Gran Recogida del Banco de Alimentos

Vuelve la Gran Recogida. El Banco de Alimentos de Jaén hace un llamamiento a la ciudadanía para participar desde hoy, viernes 7, y hasta el ... domingo 9 de noviembre en la Gran Recogida 2025, el evento solidario más importante del año para luchar contra la pobreza alimentaria.

Desde la fundación recuerdan que España atraviesa un momento complejo, con el coste de la vida en aumento; la vivienda como un bien inalcanzable para muchas personas y la clase media en retroceso. Según el último Informe sobre el Estado de la Pobreza, en 2024 cerca de 12,5 millones de personas (el 25,8% de la población española) se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. De ellas, 9,6 millones viven con menos de 965 euros al mes, mientras que el gasto medio por persona supera los 1.100 euros, según el INE.

Por ello, desde el Banco de Alimentos se subraya la importancia de colaborar en esta campaña solidaria esencial para abastecer los almacenes.

Alimentos

El objetivo de esta edición es alcanzar el equivalente a 10 millones de kilos de alimentos en toda España, para lo que se solicita la donación de alimentos no perecederos o a través de aportaciones económicas en caja que se quedan en los supermercados en favor de los Bancos de Alimentos para que estos las utilicen para comprar según necesite en cada momento.

El tipo de donación variará según la cadena de distribución. En total, participarán más de 11.000 establecimientos, en todo el país, como es el caso de El Corte Inglés en el caso de Jaén.