Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Audiencia de Jaén. IDEAL
Sucesos

Comienza este lunes el juicio por la estafa inmobiliaria en La Carolina

Fiscalía reclama a tres personas seis años de cárcel y multa de 2.160 euros tras dejar sin casa a quince familias

E. P.

Domingo, 16 de noviembre 2025, 13:50

Comenta

A juicio. La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén tiene previsto juzgar este lunes la supuesta estafa inmobiliaria que afectó a una quincena de ... familias en La Carolina. Tres personas están llamadas a sentarse en el banquillo acusados de un delito continuado de estafa y de otro continuado de falsedad en documento mercantil. Por estos delitos, Fiscalía les reclama seis años de cárcel y multa de 2.160 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Â«Nos quedamos con la segunda parte; fue un punto muy valiosoÂ»
  2. 2 Lluvias que empapan Jaén sin incidencias
  3. 3

    El Real Jaén busca recuperar sensaciones sin Agus, Mario Martos, David, Óscar y Adri
  4. 4 Jaén elabora un protocolo de respuesta común ante los casos de suicidio
  5. 5 Gran acogida del inicio del XII Simposio Internacional San Josemaría
  6. 6

    Y la puesta en valor de los restos arqueológicos del Conservatorio ¿para cuándo?
  7. 7

    Los primeros compases del Conservatorio de Música
  8. 8 Lluvias que empapan Jaén sin incidencias
  9. 9 Jaén elabora un protocolo de respuesta común ante los casos de suicidio
  10. 10

    Vértigo (de altura y de precio)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Comienza este lunes el juicio por la estafa inmobiliaria en La Carolina

Comienza este lunes el juicio por la estafa inmobiliaria en La Carolina