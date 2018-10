Comienza la intervención arqueológica en el solar de Simago, previa a su edificación Máquina retroexcavadora en el antiguo solar de Simago, ayer. / LIÉBANA El Ayuntamiento aclaró ayer que, no obstante, aún no está cerrado del todo el convenio a tres bandas con la empresa del 'parking' Constitución JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Martes, 9 octubre 2018, 00:46

El estudio jienense de arqueología Arq13 inició ayer las primeras tareas de la intervención arqueológica en el solar donde se levantara hasta 2007 el emblemático edificio de los grandes almacenes Simago, construido en 1972 y diseñado por el arquitecto jienense Luis Berges Roldán. Esta intervención es preceptiva, ya que el terreno, sito en la calle San Clemente de la capital, está en el casco histórico y, por tanto, dentro del ámbito del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Casco Histórico de la ciudad.

No obstante, y aunque todo parece indicar que no habrá obstáculos, el Ayuntamiento de Jaén informó ayer que aún no está cerrado del todo el convenio. Este es a tres bandas, pues además de la nueva propiedad de los terrenos, Solpriga, está la empresa que gestiona el cercano aparcamiento subterráneo de la Constitución, Interparking.

La operación se acordó a comienzos de este año. El Ayuntamiento permitirá construir viviendas y locales en el solar y un aparcamiento subterráneo conectado al de la Constitución, con tres plantas: una será para los propietarios de las viviendas, otra para Interparking y la tercera para el Ayuntamiento, que la cederá a Interparking mientras dure la concesión de la explotación, para luego revertir a la ciudad, ya que el Ayuntamiento es el propietario de todo el 'parking'.

Además, con esta operación el gobierno municipal quiere dar solución a este solar céntrico y abandonado, vacío desde hace 11 años.

La idea es que los vehículos puedan acceder desde 'parking' de la Constitución al aparcamiento de la calle San Clemente al estar conectados en el subsuelo. Con ello se resolvería el principal escollo para construir viviendas en dicho espacio, el acceso rodado, ya que tanto la plaza de la Constitución como la calle San Clemente son peatonales.

El antiguo edificio de Simago fue demolido a finales de 2007. En 2011, durante el gobierno municipal de PSOE e IU, el Ayuntamiento otorgó licencia a su propiedad, la empresa Serrano Gámez, para construir 45 viviendas de lujo, dos plantas de locales comerciales, oficinas y otras dos plantas de aparcamiento bajo rasante con un centenar de plazas. Esto último obligaba a reabrir al tráfico la calle San Clemente, aunque fuera parcialmente. El proyecto se paralizó en 2014 al llegar al gobierno municipal el PP, que declaró la caducidad de la licencia de obras otorgada en 2010. Serrano Gámez recurrió a los tribunales, que le dieron la razón a mitad de 2016.