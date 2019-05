Comienza la instalación en Jaén de la pista del World Padel Tour Los ojos están puestos en la amenaza de huelga de basura, ya que el alcalde señaló que de llevarse a cabo el evento se cancelaría LAURA VELASCO Martes, 14 mayo 2019, 13:14

El Patronato de Deportes de Jaén ha informado de que ya ha comenzado la instalación de la pista central del World Padel Tour -que se celebrará en Jaén del 21 al 26 de mayo-, situada en la plaza de Santa María. «La Catedral mundial del pádel se prepara para el desembarco inminente del World Padel Tour», ha añadido.

Por segundo año consecutivo, World Padel Tour regresa a Jaén para la disputa de la quinta etapa de la temporada. El Jaén Open 2019 citará de nuevo en la capital jienense a los mejores jugadores y jugadoras del planeta. Una cita ineludible para los amantes del mejor pádel del mundo, del 21 al 26 de mayo. Jaén disfrutará de un torneo espectacular y único. Durante una semana, la magia de las palas más exquisitas del mundo convertirán a Jaén en la capital mundial del pádel.

Sin embargo, los ojos están puestos en la amenaza de huelga de basura por parte de los trabajadores de FCC, la empresa concesionaria del servicio de limpieza y recogida de la basura de la capital, que anunció una huelga indefinida en el servicio a partir de las nueve de la noche del próximo día 21. El alcalde de Jaén, Javier Márquez, apuntó que no se celebrará el evento de pádel de llevarse a cabo la huelga. «Yo pido claridad, que me digan si hay huelga, para no celebrar el World Padel Tour«, señaló el alcalde de Jaén.

Para el alcalde es una huelga «política» porque empezará solo cinco días antes de las elecciones municipales. «La podían haber hecho en otro momento», dijo. Y justificó la negativa a albergar el Jaén Open del conocido circuito mundial de pádel en que la imagen que se proyectaría de la ciudad sería de «una pocilga», temiendo además que la organización no vuelva ya. El comité de FCC confía en que la empresa y el Ayuntamiento «encuentren la solución, pongan un poco de cordura y dignifiquen» al sector.