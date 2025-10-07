Comienza la excavación del yacimiento de la villa romana del Cortijo de los Robles El proyecto pondrá en valor la antigua almazara romana y servirá de enclave del futuro centro de oleoturismo

C. C. Jaén Martes, 7 de octubre 2025, 21:13 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Jaén ha comenzado la excavación arqueológica en el yacimiento de la villa romana del Cortijo de Los Robles, en el barrio de Expansión Norte, que pondrá en valor la antigua almazara romana y servirá de enclave del futuro centro de oleoturismo, con 1,7 millones de inversión total. Coincidirán con el comienzo de las obras de este Centro de Innovación del Olivar de referencia, el primero que tendrá la capital del aceite de oliva, para interpretar la cultura del oro líquido.

El contrato para este centro está en licitación y comprende cuatro actuaciones: la construcción del propio edificio, la iluminación inteligente y eficiente, la climatización con energías renovables como aerotermia y fotovoltaica y el aislamiento eficiente del edificio para la mejora de la eficiencia térmica.

El proyecto, que contempla la puesta en valor de la almazara romana del Cortijo de Los Robles, forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 'Jaén, capital del oleoturismo en España: nuevo modelo turístico sostenible que pone en valor el paisaje olivarero y la cultura que gira en torno a él', en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.

Tiene como objeto definir las condiciones mínimas técnicas que han de regir y establecer los trabajos para la intervención arqueológica preventiva en este solar. Junto a él se levantará el conjunto arqueológico de la Villa Romana de Los Robles, dentro del ámbito de la zona arqueológica de Marroquíes Bajos, una excavación que se realizará con el apoyo de la Diputación con un importe de 500.000 euros.

EL alcalde de Jaén, Julio Millán, acompañado por la primera teniente de alcalde, María Espejo, y los el concejales de Patrimonio, José María Cano; Proyectos Europeos, José Manuel Higueras, y Comercio y Promoción Económica, Isabel Cano, Millán ha resaltado que es un proyecto en el que se viene «trabajando desde el anterior mandato».

«También hemos retomado en este último año unas actuaciones que estaban prácticamente paradas. Eso nos permite llevar a cabo una inversión, junto a la actuación que ya se ha desarrollado en el inicio de la Vía Verde, de 1,7 millones de euros y por tanto ampliar la oferta turística de la ciudad de Jaén con un sector como el del oleoturismo», ha aseverado el primer edil.

Catas

Por su parte, la primera teniente de alcalde ha explicado que, tras obtener el permiso de Cultura de la Junta de Andalucía para esta intervención, la empresa Calderón, bajo la supervisión de la arqueóloga municipal, realiza las primeras prospecciones y catas para ir descubriendo los restos y determinar el lugar en el que irá ubicado el nuevo Centro de Innovación Paisajes del Olivar.

Según María Espejo, el Consistorio ya trabaja en la adjudicación de las obras del Centro de Innovación Paisajes del Olivar. Son tres las empresas que han licitado para este proyecto que, según la también edil de Cultura, Turismo y Festejos, será un referente en el ámbito de la olivicultura y un «revulsivo turístico inigualable para la ciudad de Jaén».

El proyecto prevé la creación de una infraestructura servirá como sede de las acciones formativas y de capacitación dirigidas tanto a empresas como a la población, además de acoger experiencias turísticas inmersivas y digitales que conecten a ciudadanos y visitantes con la historia y el futuro del olivar.