Comercios que van y vienen en el centro de Jaén Local en alquiler en la calle Madre Soledad Torres Acosta, una en las que más han cambiado los negocios últimamente. / LAURA VELASCO De unos meses a otros hay calles en las que los locales mudan completamente de piel. Algunos negocios desaparecen, otros comienzan su andadura. Y entre tanto cartel de 'se alquila', los comerciantes culpan a la peatonalización de la bajada de las ventas LAURA VELASCO JAÉN Lunes, 23 julio 2018, 00:35

Les invito a hacer un ejercicio. Dense una vuelta por la capital jienense. Fíjense en los comercios. Fotografíen las calles. Miren cuántos locales vacíos tienen colgado el cartel de 'Se alquila' o 'Se vende'. Esperen unos meses y repitan la acción. Puede que todo siga relativamente igual, pero también es probable que las tiendas ya no sean las mismas. Que unas hayan echado la persiana, y que alguna que otra se haya aventurado a abrir. Y que la mayoría de comercios en alquiler sigan esperando un ocupante. Es una tendencia que se repite en Jaén, donde el comercio 'cambiante' hace que en calles como Madre Soledad Torres Acosta, calle del Rastro o Paseo de la Estación los locales abiertos a día de hoy sean diferentes a los de hace unos años. E incluso a los de hace unos meses.

El secretario general de la Federación Empresarial Jienense de Comercio y Servicios (Comercio Jaén), Bruno García, señala que en términos generales la «crisis nefasta que hundió al país se superó», pero en la provincia no se han recuperado los niveles de crecimiento que serían necesarios. «El comercio sigue pasándolo mal, la recuperación tarda más en llegar a la provincia», insiste. A la espera de que finalicen el informe de 2018 sobre el comercio en el centro, Bruno García prevé que haya habido «más cierres que el año pasado». Si en el último informe ya lamentaban que 185 locales se encontraban vacíos en el centro, este año se añade un hándicap «que no ayuda»: la peatonalización.

«Se ha agravado la situación. Desde noviembre de 2017, cuando empezó este proceso, las ventas han sufrido una disminución considerable por un proceso que consideramos bueno, pero que no se ha hecho bien. Ha sido una trampa para el comercio, no se ha garantizado la accesibilidad de los ciudadanos y las ventas de los comercios han disminuido desde la campaña de Navidad de 2017 hasta ahora, como nos trasladan ellos mismos. Y así seguirá», recalca el secretario general de Comercio Jaén.

En cuanto al periodo de rebajas, desde el colectivo hicieron una previsión general atendiendo al índice de comercio minorista de un 2% más de ventas con respecto al año anterior, pero inciden en que en la zona centro de Jaén dudan «mucho» de que se alcance. «Lo que está pasando es que el comercio del centro tiene una clientela local, y los que vienen de la zona de influencia de la provincia, a unos 50 kilómetros a la redonda más o menos. En la campaña navideña estas personas podían tardar hasta 40 minutos en acceder al centro, los parking estaban llenos y tampoco garantizaban la accesibilidad. Tampoco se ha potenciado el transporte público ni el tranvía, así que esta gente está optando por comprar en zonas más cómodas y accesibles», lamenta Bruno García.

Otro factor que influye en el cierre de comercios y en que haya tantos vacíos es el precio de alquiler de los mismos. Desde Comercio Jaén argumentan que aunque «se ha bajado mucho» el precio, hay locales en calles concretas que están «sobrevalorados», como en las calles Roldán y Marín o Madre Soledad Torres Acosta.

El temido gigante

Entre todos estos elementos que influyen en la supervivencia del comercio hay uno del que están muy pendientes: el Jaén Plaza. Los empresarios creen que va a llegar «en el peor momento para el comercio de la ciudad». «Se tendría que haber potenciado mucho el del Jaén para haberlo dejado preparado para competir en mejores condiciones, y va a pasar lo contrario. Llevamos años diciendo que actúen en el centro para prepararlo, que hay que potenciarlo y analizar posibles actuaciones para crear una locomotora comercial que ya estaría generando flujo comercial», destaca Bruno García.

Además, aunque aún no se les ha constatado, tienen miedo de que sea cierto el rumor de que las firmas más conocidas de moda se trasladen desde el centro al Jaén Plaza, lo que sería «otro jarro de agua fría, porque son locomotoras comerciales». «La administración municipal tiene mucho que hacer para convencerles de que no dejen el centro, si no se va a volver comercialmente en contra, el centro se desertizará, la gente dejará de vender y será malo para toda la ciudad», recalca.

Centro Comercial Nevada

Uno de los lugares más concurridos por los jienenses, y que ni siquiera está en la misma provincia, es el Centro Comercial Nevada de Granada. A una hora en coche aproximadamente, muchos se decantan por realizar allí sus compras. De hecho, diferentes empresas organizan visitas en autobús desde distintos puntos de la provincia jienense para pasar el día en el centro comercial.

Uno de ellos es Carlos Vioque, de la empresa Rutas en el tiempo, que ya ha realizado dos excursiones en minibús, en abril de 2017 y en las pasadas rebajas de enero. «Estudio Turismo, y pensé que podría salir bien organizar algo al Nevada, que está al lado. La gente se suele animar, también he ofrecido mi coche a veces y he compartido gastos con gente que se ha querido venir», recalca. Había organizado una salida para el 7 de julio, pero la tuvo que suspender por no haber llenado suficientes plazas. «Ahora la gente está en la playa y es más difícil, pero a los interesados les he recomendado otras empresas que lo organizan. Seguiré organizándolas», añade.

Por su parte, Antonio Lechuga, presidente de la Asociación de Restaurantes, Cafeterías y Bares de la Provincia de Jaén (Asostel), coincide con Comercio Jaén en que la peatonalización del centro está afectando negativamente a estos negocios. «En estos meses, el Ayuntamiento dice que hay parkings suficientes, pero no los hay. A las 12:00 horas están ya llenos, así que la gente deja de subir. Luego está el tema de la accesibilidad, con un transporte público nefasto. Todo esto está provocando el cierre de locales», incide. Asimismo, cree que la gente «tira para otros lados con menos problemas de accesibilidad, como el Bulevar o el Carrefour», y recuerda la «falta de consenso» en las obras de reforma de la plaza Deán Mazas, que han comenzado esta semana. «En la calle Federico Mendizábal han cerrado últimamente dos locales de ropa, y ahora va a cerrar una hamburguesería. Cerrarán seguro muchos más», lamenta Antonio Lechuga.

Sobre Deán Mazas se ha pronunciado también la Federación Empresarial Jienense de Comercio y Servicios y el Centro Comercial Abierto Las Palmeras, que califican las obras de remodelación como «un ejemplo de desinformación y falta de consenso», ya que los comerciantes no han recibido suficiente información sobre el comienzo de las mismas, sus plazos, fases de ejecución, etcétera.

En cualquier caso, decenas son los locales que buscan dueño en la capital jienense. Algunos abrirán, otros cerrarán, pero, como destacan desde Comercio Jaén, «lo importante es que el saldo sea positivo». Esperemos que los monstruos que asustan a los comerciantes no consigan amedrentar al sector.