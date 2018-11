Comerciantes piden la «rectificación» del plan de peatonalización del centro La manifestación de los comerciantes partió de la plaza de San Francisco a las 12;00. / L. V. Salieron a la calle para alertar del descenso de las ventas, y reclamaron que se permita la circulación de vehículos en la zona de lunes a viernes LAURA VELASCO JAÉN Martes, 27 noviembre 2018, 00:03

«Alcalde, cojones, queremos soluciones». Con este grito daba comienzo ayer la manifestación convocada por comerciantes del centro de Jaén para reclamar una peatonalización que no perjudique al sector, ya que, a su juicio, el Ayuntamiento no ha garantizado la accesibilidad a la zona, lo que ha supuesto un «descenso medio en las ventas del 20%». Alrededor de 400 personas, según datos de la Policía Local, acudieron a la protesta, convocada por la Asociación de Industriales del Mercado de San Francisco y la del Centro Comercial Abierto Las Palmeras, con el apoyo de la Federación Empresarial Jiennense de Comercio y Servicios, Comercio Jaén. Una de las propuestas principales de los colectivos: que se permita la circulación de vehículos en la zona desde el lunes hasta el mediodía del viernes y quede peatonal durante todo el fin de semana.

Justamente ayer, cuando se cumplía un año desde que se prohibió la circulación de vehículos en el centro de la ciudad, los comerciantes pidieron al Ayuntamiento la «rectificación» de un proceso de peatonalización que se ha hecho «de forma improvisada, sin planificación y en orden cronológico contrario a toda lógica». «El insuficiente número de plazas de parking existente, el deficiente transporte público, la no puesta en funcionamiento del sistema tranviario y un circuito de circulación perimetral no apto para asumir la circulación de vehículos generada con este proceso de peatonalización han supuesto que la zona centro de la ciudad se convierta en inaccesible, lo que ha ido provocando que en este año gran parte de nuestros clientes opten por realizar sus compras en zonas más cómodas y accesibles», lamentaron los comerciantes en un comunicado.

«Nos parece un éxito que estuviéramos 20, 50, 100 o 300 porque todo el que ha venido a defender sus negocios es para aplaudir», comentó Daniel Berrios, presidente de la Asociación de Industriales del Mercado de San Francisco, no sin añadir que no les gusta manifestarse, ya que «es un problema» y supone un «esfuerzo grande» dejar sus comercios.

Lo han hecho como «última opción», convencidos de que la falta de accesibilidad en el proceso de peatonalización del centro iniciada justo hace un año es el «problema principal» de su situación y, de hecho, «los clientes son los primeros que avisan de que no llegan». En este sentido, Berrios recordó que cuando se presentó el proyecto incluía puntos como la creación de nuevas plazas de aparcamiento y la mejora del transporte público, incluida la puesta en marcha del tranvía, que «no se han cumplido».

Además, sus intentos de dialogar con los responsables municipales planteando alternativas han tenido como resultado salir de los encuentros con «todo en el aire» y no lograr «ningún cambio». Al hilo, señaló que es al Consistorio al que corresponde tomar medidas «y se debería mojar y ofrecer solución».

«Esto no es Pontevedra. Quizás deberíamos centrarnos en lo que tenemos de ciudad, él -el alcalde, Javier Márquez- primero debería asentarse en lo que tiene y manejar la ciudad que tiene», afirmó Berrios en alusión a comparaciones desde el gobierno local a peatonalizaciones como la llevada a cabo en la ciudad gallega.

En la misma línea se pronunció el presidente de la Asociación del Centro Comercial Abierto Las Palmeras, Francisco Gutiérrez, quien incidió en que la causa de la caída acusada de ventas es «sin duda» la peatonalización y la falta de acceso, de aparcamiento» y «lo dicen los clientes». Aclaró, además, que, aunque «la situación del comercio en general es difícil» y está «luchando» con ventas online, centros comerciales», pero «no es normal lo que está pasando aquí», con respecto a datos de tiendas de la misma ciudad. «En otras zonas comerciales no ocurren esas diferencias de ventas», apostilló.

Gutiérrez, que subrayó que «en absoluto» están en contra de la peatonalización, sino de la forma en que se ha llevado a cabo, planteó que esté activa solo «los fines de semana mientras se resuelve el problema del acceso». Igualmente, rechazó la comparación de Jaén con procesos de otras ciudades en esta materia como Pontevedra. «Ya me gustaría a mí tener las 1.600 plazas de aparcamiento gratuito para acceder al centro o las 4.000 privadas que tiene. Cosa que no tenemos», resaltó.

Entre los manifestantes, una gran parte pertenecía al Mercado de San Francisco. Es el caso de Mercedes Cobo, que regenta el puesto Congelados y precongelados Merce desde 1992, quien se quejó del perjuicio que les ha causado la peatonalización. «Tengo un negocio, vivo de eso, y han bajado las ventas un 50% desde que empezó el proceso. No hay accesibilidad, hay barrios que se han quedado incomunicados», lamentó.

A los centros comerciales

En la misma línea se pronunció Juan Carlos Latorre, copropietario del puesto Las tres jotas en el mercado de San Francisco, que cree que «este amago de peatonalización que ha hecho el equipo de Gobierno no sirve para nada». «Los comercios y vecinos han sufrido muchísimo y hay que rectificar, si no va a morir todo el centro. Está muy afectado por las ventas porque la gente no puede acceder como antes y se va a los centros comerciales, que tienen mucho mejor acceso», criticó.

Mari Ángeles Chica ya se ha jubilado, pero sus hijos dirigen ahora la carnicería Mari Ángeles Chica y Antonio del Mercado de San Francisco. Admite no estar en contra de que la hagan, pero pide que la hagan «en condiciones». «Que primero preparen los aparcamientos, porque se están notando las pérdidas», indicó.

Fuera del mercado, Lucía Mijarra y Lourdes Valero, trabajadoras de la tienda Pilar Prieto, salieron ayer a apoyar al comercio de Jaén, una ciudad que «no está preparada» para la peatonalización. «La gente no puede aparcar, y la de los pueblos si vienen es en autobús, están dejando de venir en coche, y son clientes muy importantes», señalaron.