Ya se ha comercializado el 80% del aceite de oliva producido esta campaña

En los nueve meses que van de campaña de comercialización, desde octubre de 2024 a junio de 2025, se han vendido 1.135.000 toneladas de aceite de oliva, a una media mensual de 126.000 toneladas, lo que representa el 80% del total producido, que ha sido de 1.414.382 toneladas.

Esto implica también, que a cuatro meses de que empiece a entrar el nuevo aceite, las almazaras apenas si conservan en sus bodegas un 20% del aceite producido.

Los datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) correspondientes al mes de junio muestran, según Asaja-Jaén, un mantenimiento en el ritmo de salidas con respecto a los últimos tres meses. En concreto, son 117.446 toneladas comercializadas en junio sin contar con las importaciones, que se estiman en 18.000.

«A tres meses de que termine la campaña de comercialización seguimos con buen ritmo de salidas. Ahora va a depender mucho de cómo se comporte agosto, que tradicionalmente era un mes inhábil pero que en los últimos años ha mantenido las operaciones, para conocer el enlace, que estimamos entre las 270.000 y las 300.000 toneladas», explica el gerente y portavoz de Asaja-Jaén, Luis Carlos Valero.

El secretario de Organización de COAG Jaén, Francisco Elvira, considera que los datos de la AICA vienen «a confirmar, más si cabe, que no hay excedente de aceite, y que no tiene sentido que se produzcan caídas del precio en origen, especialmente cuando el resto de países productores no cuentan con aceite suficiente». Elvira pone el acento en que la vecería propia del cultivo del olivar, las altas temperaturas del mes de mayo que han afectado a los olivares en flor de algunas zonas, y los ataques de plagas que no afectan a la calidad, pero sí a la producción, se están dejando ya notar en el campo. Todo ello, lleva a que «la próxima cosecha de aceite parece que será menor a lo previsto, y aún resta el otoño, época en la que se decide al menos el 30% de una cosecha».

Insostenible

Para UPA, se está dando una «situación surrealista e insostenible económicamente para los olivareros andaluces y de Jaén» ya que los datos de la AICA «confirman que el agricultor sigue perdiendo dinero» puesto que se está vendiendo en origen «por debajo de los costes de producción».

«Los olivareros seguimos perdiendo dinero, mientras que la comercialización marcha con una velocidad de crucero que hace que, ahora mismo, hayamos vendido ya el 80% del aceite de oliva que hemos producido en España y que vayamos a superar los 1,5 millones de toneladas vendidas, más de lo que producimos esta campaña», indica el secretario de Agricultura de UPA Jaén, José Gilabert.

Gilabert considera que se va a llegar «al enlace más corto entre campañas de los últimos años» y sin embargo, «el precio en origen se mantiene inalterable por debajo de los costes de producción».

También resalta que se ha venido utilizando el argumento de la gran campaña que viene para bajar los precios y «la realidad nos dice que la próxima cosecha será, como mucho, media, debido a distintos factores».

De ahí que UPA vea necesario mecanismos de mercado para regular un estado de los precios que no se regula simplemente con la oferta y la demanda.

Los datos de la AICA sitúan las existencias actuales de aceite de oliva en 645.128 toneladas, de las que 443.800 se encuentran en almazaras, 196.478 en envasadoras, y 5.180 en el Patrimonio Comunal Olivarero.