La comercialización de aceite comienza con precios «razonables» en origen, más de 4,5 euros

Buenos datos en el arranque de la nueva campaña de comercialización de aceite de oliva, que sigue la tónica de la anterior. Y a un ... precio en origen «razonable» por encima de los 4,5 euros, según UPA.

En el mes de octubre ya se habían producido 41.611,58 toneladas, según los últimos datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), un 13,5% más que en la anterior campaña.

Las existencias a 31 de octubre de 2025 eran de 280.312,73 toneladas de aceite, casi 10.000 toneladas menos que en septiembre, cuando había 290.217,78 toneladas de aceite. De esas más de 280 mil toneladas, 92.905,90 se encontraban en manos de las almazaras; 185.909,58, de los envasadores; y 1.497,25, en los depósitos del Patrimonio Comunal Olivarero.

En el mes de octubre salieron de las bodegas de los productores 84.167,88 toneladas, casi un 28% más que en el mismo mes del año pasado.

El secretario general de COAG Jaén y responsable de Olivar en COAG Andalucía, Francisco Elvira, insiste en la apuesta por la calidad de los productores de aceite y en la «buena respuesta del mercado, con salidas de aceite muy alto, cuando el enlace es bastante justo».

Fluidez

En una línea similar se expresa el gerente y portavoz de Asaja Jaén, Luis Carlos Valero: «Continúa el buen dato en cuanto a las salidas en este primer mes de comercialización de la campaña, lo que es indicativo de que hay fluidez en el mercado», explica.

UPA también resalta el «magnífico» arranque de la campaña de comercialización de aceite de oliva, con 130.000 toneladas vendidas (incluyendo importaciones) y a un precio en origen «razonable» por encima de los 4,5 euros.

«Calificamos el mes de octubre como muy positivo, porque a pesar de que todavía tenemos poco aceite producido, comprobamos cómo el consumidor se mantiene fiel a la grasa vegetal más saludable que existe, el aceite de oliva, que consolida las salidas en torno a la media del año pasado», afirma el secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar.

Por otro lado, hace hincapié también en la cosecha «media» que hay por delante: «Las lluvias que están viniendo estas últimas semanas servirán para mejorar la imagen del campo, pero no para hacer más aceite. El aceite que tenemos es el que es y estamos comprobando que la cosecha va a ser más baja de la prevista por los aforos. De ahí que insistamos en que los precios en origen deben estabilizarse en el entorno de los cinco euros. Por ahora, el inicio de la campaña de comercialización es bueno, porque se está vendiendo por encima de los 4,5 euros, lo que nos sitúa en unas remuneraciones positivas para el olivar tradicional», asegura Cózar.