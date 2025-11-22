Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Acto inaugural. Ideal

Colores y reivindicación: arrancan las III Jornadas Orgullo Andaluz Lgtbiqa+ en Jaén

Actividad organizada para este fin de semana promovida por la asociación Somos de Colores y la Plataforma Orgullo Andalucía

E. L.

Sábado, 22 de noviembre 2025, 19:43

Comenta

Jornada de igualdad, de visibilidad y reivindicación. La antigua escuela de Magisterio de la Universidad de Jaén ha acogido la inauguración de las III Jornadas ... Orgullo Andaluz Lgtbiqa+, que se celebran en Jaén este fin de semana promovidas por la asociación Somos de Colores y la Plataforma Orgullo Andalucía y que ha contado con la colaboración de la Universidad de Jaén (UJA), cuya vicerrectora de Igualdad, Pilar Fernández, ha estado presente en la apertura, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Jaén, con la concejala de Igualdad, Eva Funes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Soy de Jaén»: La curiosa historia de Ricardo Darín
  2. 2 Calles, colegios y residencias se llenan de alegría este otoño con las sevillanas
  3. 3 Ramón Molina Navarrete imparte una lección de vida plena, cristiana y austera en Andújar
  4. 4 Bombas de insulina para todos los niños andaluces diabéticos para 2027
  5. 5 El PSOE dice que pacientes en lista de espera quirúrgica del Hospital Comarcal se quedan sin plazo de garantías
  6. 6

    Alunizaje esta madrugada en un estanco de Jaén
  7. 7 El Ayuntamiento de Lopera decreta la suspensión de las licencias de los proyectos de plantas fotovoltaicas
  8. 8 Los niños y niñas de la ciudad conocen sus derechos mediante la diversión
  9. 9 El 25-N reforzará en Andújar el compromiso institucional y ciudadano frente a la violencia de género
  10. 10 Jaén Merece Más pide convertir EL Neveral en una residencia de mayores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Colores y reivindicación: arrancan las III Jornadas Orgullo Andaluz Lgtbiqa+ en Jaén

Colores y reivindicación: arrancan las III Jornadas Orgullo Andaluz Lgtbiqa+ en Jaén