Los colegios públicos de Jaén, en obras para arreglar cubiertas y tejados El Ayuntamiento de la capital invierte 180.000 euros en unos trabajos que incluyen la limpieza en canaletas

Ideal Jaén Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:29

Con el objetivo de que el alumnado estudie en las mejores condiciones, el Ayuntamiento de Jaén ejecuta estos días un contrato de 180.000 euros para el mantenimiento de cubiertas y tejados de los colegios públicos de titularidad municipal. En concreto se trata de realizar no solo obras correctoras en deficiencias en cubiertas, sino también trabajos de limpieza en canaletas y otros elementos tras los periodos más intensos de lluvia.

La intervención forma parte de una programación que se desarrolla durante el curso «sin afectar en absoluto al trabajo del profesorado en las aulas», según ha informado en una nota el concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno.

«El objetivo es que a lo largo del curso se vayan atendiendo las necesidades de estos centros con un contrato que queremos que sea estable en el tiempo para evitar el deterioro causado en los tejados por falta de atención en el mandato pasado», ha indicado tras una visita al CEIP Ruiz Jiménez, donde se realizan labores de conservación correctiva y preventiva en las cubiertas.

En este punto, ha precisado que cuando el actual equipo de gobierno llegó al Ayuntamiento el pasado mes de enero hubo que atender mediante un contrato de emergencia a varios centros educativos y edificios municipales que «presentaban goteras y filtraciones en sus cubiertas». Este fue el caso, según ha añadido, del CEIP Serrano de Haro, del Martín Noguera o de la Universidad Popular Municipal, que en estos momentos se encuentran en buenas condiciones para comenzar el curso.

Padorno ha recordado que este contrato se suma al de medio millón de euros de obras en los centros escolares y a otro que se impulsa desde este año para la instalación de paneles solares en una decena de colegios que ayuden a mejorar su sostenibilidad y eficiencia energética.