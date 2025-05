Los colegios podrán adelantar la hora de salida en caso de avisos naranjas o rojos

Manuela Millán Miércoles, 28 de mayo 2025, 18:36 Comenta Compartir

Ha tardado, pero ha llegado con ganas. El verano se asoma a la provincia para despedir mayo con temperaturas que podrían llegar a los 39 grados en los próximos días, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Un escenario que abre la posibilidad a que los centros docentes de Jaén y del resto de Andalucía, «en aplicación del principio de autonomía organizativa» regulada por Ley, pueden «flexibilizar» el horario lectivo del alumnado con la finalidad de «adaptarse a las circunstancias de altas temperaturas excepcionales», aunque desde la Junta lanzan un mensaje de tranquilidad y no parece que se baraje esa opción, al menos por el momento.

«Esta flexibilización podrá implicar la salida anticipada del alumnado en los días en los que se active la alerta naranja o roja. Dicha salida anticipada no podrá realizarse antes de las 12:00. Si el centro decidiera en uso de su autonomía aplicar la medida, ésta debe comunicarse previamente y de manera adecuada a las familias». Por el momento, se ha activado el aviso amarillo en las provincias de Jaén, Sevilla y Córdoba. Eso sí, para hacer efectiva esta medida es necesario, además de una autorización, la «personación» en el centro de algún representante legal del alumno o de la persona autorizada expresamente por aquel, «registrando por escrito la hora exacta del abandono del centro docente». Así, en cualquier caso «no afectará nunca a la jornada lectiva, que se mantendrá sin alteración para aquellos alumnos no autorizados».

Las instrucciones pretenden establecer «pautas comunes» de acción ante olas de calor y altas temperaturas excepcionales. Con carácter general, el protocolo puede activarse entre el 1 de junio y el 31 de julio, y del 1 al 30 de septiembre, «sin perjuicio de que pueda hacerse en otras épocas si las condiciones meteorológicas de ola de calor o de altas temperaturas excepcionales así lo determinan». De hecho, ya en el curso 2022/2023 se activó el 15 de mayo.

La Junta

Por su parte, desde la Junta, el viceconsejero de Educación, Pablo Quesada, lanza un mensaje de «tranquilidad a las familias». «Desde hace dos años todos los centros tienen un protocolo para saber cómo actuar en caso de alerta naranja o roja, pero no estamos por el momento en esa situación», señala.

Además, añade que desde la Consejería «han impulsado más de 400 intervenciones en materia de climatización para que el servicio educativo se desarrolle con total normalidad en casos de altas temperaturas».

Quejas

Sin embargo, las altas temperaturas han causado la indignación de los padres del colegio Cándido Nogales ante la «falta de aire acondicionado». «Queremos expresar nuestra profunda indignación y preocupación ante la falta de aire acondicionado en las aulas, especialmente de sistemas adiabáticos, que permitan un ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de nuestros hijos e hijas», trasladan en un comunicado.

Además, señalan que los menores «están pasando un auténtico calvario dentro del centro, sufriendo temperaturas insoportables que dificultan no solo su concentración y aprendizaje, sino también su salud y seguridad».

En su caso, responsabilizan al Ayuntamiento de Jaén, por no «realizar con la suficiente antelación el mantenimiento y las revisiones necesarias de los sistemas de climatización del centro». «La falta de previsión en el mantenimiento ha provocado que, cuando el calor ha llegado con fuerza, los equipos no estén operativos o directamente no existan», añaden. Es por ello que reclaman al Ayuntamiento que» asuma su responsabilidad y actúe con urgencia para garantizar un ambiente escolar digno y seguro».