El Colegio de Médicos de Jaén llama a secundar la huelga del 3 de octubre Reafirma su rechazo a la reforma del Estatuto Marco propuesta por el Ministerio de Sanidad

A. Cubillo Jaén Martes, 30 de septiembre 2025, 17:35

El Colegio de Médicos de Jaén anuncia su adhesión a la huelga convocada para este viernes, 3 de octubre, en protesta por la reforma del Estatuto Marco impulsada por el Ministerio de Sanidad, al considerar que supone un «grave menosprecio» a la profesión médica. En sintonía con el Sindicato Médico Andaluz (SMA), la entidad colegial jienense reafirma su rechazo a un texto que «vulnera los derechos de los facultativos, ignora las singularidades de la profesión y amenaza con empeorar sus condiciones laborales», tal y como traslada en una nota.

En consonancia con las convocatorias de concentraciones organizadas por el sindicato médico en todas las provincias andaluzas, la entidad colegial jienense hace un llamamiento a los médicos de la provincia para que secunden la jornada de huelga y participen en las movilizaciones, con el objetivo de «defender la dignidad y el futuro de la profesión médica».

Este nuevo paso en la movilización se suma a las concentraciones realizadas en los centros sanitarios andaluces el pasado mes de febrero y a la manifestación en Madrid en marzo, en las que los médicos ya expresaron de «forma rotunda» su rechazo a la reforma del Estatuto Marco.

Retroceso

Para el presidente del Colegio de Médicos de Jaén, Gerardo Pérez Chica, el nuevo texto del Estatuto Marco supone un «grave retroceso en los derechos de los profesionales sanitarios», ya que elimina garantías esenciales en materia de plantillas adecuadas, conciliación, retribuciones y descanso.

La entidad colegial jienense destaca entre las supresiones más relevantes la desaparición de la obligación de fijar ratios mínimas de personal, incentivos para puestos de difícil cobertura, derecho a planes de conciliación y negociación de vacaciones; la reducción de derechos retributivos (como el pago íntegro en IT, la inclusión de complementos en las pagas extra o la equiparación de la hora de guardia a la ordinaria); la limitación de descansos (se reduce el descanso semanal de 36 a 24 horas) o la posibilidad de suspender jornadas y descansos sin informe de riesgos, entre otras.