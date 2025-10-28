Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Menores a las puertas del centro, el pasado lunes tras su desalojo. IDEAL
Educación

El colegio Jesús María seguirá cerrado «hasta que se garantice la seguridad del edificio»

El informe apunta a la necesidad de «realizar una evaluación técnica más precisa» por lo que la Junta buscará una alternativa para los menores, con clases telemáticas por el momento

Manuela Millán

Martes, 28 de octubre 2025, 19:21

Comenta

El colegio Jesús María mantendrá su cierre hasta conocer al detalle su situación por lo que los estudiantes seguirán recibiendo clases de manera telemática hasta ... encontrar una solución. La Junta de Andalucía, tras recibir el Informe de Actuación e Inspección Técnica del Ayuntamiento de Jaén sobre el edificio del CEIP Jesús María, en el que se recomienda «mantener el edificio cerrado al uso hasta que se realice una evaluación técnica más precisa por los servicios competentes que garantice la ausencia de riesgo para los usuarios», decide no abrir el colegio en los próximos días.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por realizar tocamientos sexuales a una mujer en la calle en Jaén
  2. 2 El hospital
  3. 3 La fusión de los coches de época y el coleccionismo concitan un gran interés en Andújar
  4. 4 La majestuosa casa granadina de hace 183 años que poca gente conoce
  5. 5 Un endocrino alerta del gran error de desayunar tras las 9 de la mañana: «La hormona del estrés»
  6. 6 El emblemático Palacio de Justicia de Andújar experimenta mejoras
  7. 7

    Una jefa de Emergencias revela que el Gobierno le contactó a las 18:35 para decirle que era «propicio» un Es Alert
  8. 8 Un intento de asesinato en Córdoba acaba con tres detenidos en Jaén
  9. 9 El colegio Jesús María no abrirá este martes «para evitar riesgos»
  10. 10 Pelea en el parque de la Alameda de la capital con un herido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El colegio Jesús María seguirá cerrado «hasta que se garantice la seguridad del edificio»

El colegio Jesús María seguirá cerrado «hasta que se garantice la seguridad del edificio»