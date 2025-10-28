El colegio Jesús María seguirá cerrado «hasta que se garantice la seguridad del edificio»

El colegio Jesús María mantendrá su cierre hasta conocer al detalle su situación por lo que los estudiantes seguirán recibiendo clases de manera telemática hasta ... encontrar una solución. La Junta de Andalucía, tras recibir el Informe de Actuación e Inspección Técnica del Ayuntamiento de Jaén sobre el edificio del CEIP Jesús María, en el que se recomienda «mantener el edificio cerrado al uso hasta que se realice una evaluación técnica más precisa por los servicios competentes que garantice la ausencia de riesgo para los usuarios», decide no abrir el colegio en los próximos días.

Así, apuntan que «están a la espera de que la Administración local realice dicha evaluación técnica y emita una resolución que avale que no existe peligrosidad en el centro y que se permite la entrada de personas al mismo».

Mientras el Ayuntamiento de Jaén dirime si el edificio, de titularidad municipal, no presenta ningún peligro para la continuidad de las clases y la entrada de la comunidad educativa, la Delegación Territorial confirma «la suspensión de las clases en el centro para garantizar la seguridad de docentes y alumnado».

Mientras tanto, añaden que se está trabajando en «una posible alternativa para la continuidad de la actividad lectiva presencial». De momento, fuentes de la Junta confirman a este periódico que los estudiantes están recibiendo clases de manera telemática.

Catas

Horas antes de decidir mantener el centro cerrado, el alcalde de Jaén, Julio Millán, trasladó que «existe una situación con un nivel freático importante y filtraciones de agua». «Es un edificio con más de cien años por lo que estamos a la espera de tener el informe», ha explicado.

Además, Millán ha anunciado que «se van hacer también unas catas, de manera paralela, para saber el objeto y el alcance del problema».