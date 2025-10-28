El colegio Jesús María seguirá cerrado «hasta que se garantice la seguridad del edificio»
El informe apunta a la necesidad de «realizar una evaluación técnica más precisa» por lo que la Junta buscará una alternativa para los menores, con clases telemáticas por el momento
Manuela Millán
Martes, 28 de octubre 2025, 19:21
El colegio Jesús María mantendrá su cierre hasta conocer al detalle su situación por lo que los estudiantes seguirán recibiendo clases de manera telemática hasta ... encontrar una solución. La Junta de Andalucía, tras recibir el Informe de Actuación e Inspección Técnica del Ayuntamiento de Jaén sobre el edificio del CEIP Jesús María, en el que se recomienda «mantener el edificio cerrado al uso hasta que se realice una evaluación técnica más precisa por los servicios competentes que garantice la ausencia de riesgo para los usuarios», decide no abrir el colegio en los próximos días.
Así, apuntan que «están a la espera de que la Administración local realice dicha evaluación técnica y emita una resolución que avale que no existe peligrosidad en el centro y que se permite la entrada de personas al mismo».
Mientras el Ayuntamiento de Jaén dirime si el edificio, de titularidad municipal, no presenta ningún peligro para la continuidad de las clases y la entrada de la comunidad educativa, la Delegación Territorial confirma «la suspensión de las clases en el centro para garantizar la seguridad de docentes y alumnado».
Mientras tanto, añaden que se está trabajando en «una posible alternativa para la continuidad de la actividad lectiva presencial». De momento, fuentes de la Junta confirman a este periódico que los estudiantes están recibiendo clases de manera telemática.
Catas
Horas antes de decidir mantener el centro cerrado, el alcalde de Jaén, Julio Millán, trasladó que «existe una situación con un nivel freático importante y filtraciones de agua». «Es un edificio con más de cien años por lo que estamos a la espera de tener el informe», ha explicado.
Además, Millán ha anunciado que «se van hacer también unas catas, de manera paralela, para saber el objeto y el alcance del problema».
El informe recomienda no abrir el edificio
El informe del Ayuntamiento de Jaén recoge que, una vez dado el aviso de la situación del colegio a las 8:42 horas del lunes, se trasladan varios técnicos municipales junto al jefe de SPEIS y observan un hundimiento moderado de la solería en el tramo del pasillo central que da acceso a los aseos de la planta baja.
También se aprecian numerosas goteras procedentes de la planta superior, con afectación en las paredes y falsos techos, produciendo caída de fragmento de material.
Así, en la planta de arriba se observan charcos de agua en la zona de los aseos. Eso sí, se aclara que «no se aprecian fisuras, desplomes ni signos aparentes de daño estructural que comprometan la estabilidad del edificio».
Se concluye con la recomendación del cierre del edificio para su uso hasta que se garantice una evaluación más precisa por los servicios competentes que garanticen la ausencia de riesgo para los usuarios. También se recomienda acotar y vallar la zona y realizar catas para conocer la causa y el alcance del hundimiento.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión