El colegio Jesús María no abrirá este martes «para evitar riesgos»

El Jesús María no abrirá sus puertas este martes. Así lo confirma la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que apunta que se ha decidido que «este martes el alumnado no acuda al centro como medida de precaución», decisión que toman en coordinación con el equipo directivo. El colegio tiene unos 150 estudiantes. Del mismo modo, muestran su «total disposición para trabajar de la mano de la Administración local con el fin de conocer cuáles son las causas y los daños en el edificio», a la espera de la redacción del informe técnico del Ayuntamiento de Jaén.

«Mientras el Ayuntamiento de Jaén trabaja en dicho informe técnico y lo comunica a la Delegación, se ha decidido, en coordinación con el equipo directivo del centro educativo, el cual ha avisado a las familias, que este martes el alumnado no acuda al centro como medida de precaución», traslada la Administración regional en un comunicado.

Una vez que el Ayuntamiento de Jaén informe sobre los aspectos técnicos, la Delegación «trabajará en las medidas necesarias para facilitar la reincorporación del alumnado, pero siempre teniendo en cuenta los criterios que marquen los técnicos municipales y primando la seguridad».

La decisión llega después de que este lunes, a primera hora, fuera desalojado el centro Jesús María, situado en la zona de la Alameda de la capital por un problema en el edificio. En concreto, por la existencia de unas grietas en el Aula Matinal y los baños colindantes que podrían suponer un riesgo para la comunidad educativa. Es por ello que los menores que se encontraban en el centro han sido desalojados y el resto no llegó a entrar.

Reacciones

Unas horas más tarde del cierre del colegio, el delegado de Educación, Francisco José Solano, trasladó que «los técnicos analizarán si en el resto de espacios están afectados». Además, de manera previa a la visita al centro, añadió que las grietas «pueden estar relacionadas con alguna filtración de agua».

Por su parte, la concejala de Policía Local y Bomberos de Jaén, María del Carmen Angulo, confirmó que hasta la zona se han desplazado bomberos, varios agentes de Policía y un técnico municipal. «Han estado haciendo una valoración para emitir un informe y han acompañado a las familias y al profesorado», dijo.

En su caso, explicó que «la directora ha comprobado la existencia de una grieta con una filtración y la ausencia de luz, lo que la ha llevado a evitar que los escolares accedieran al centro por seguridad».

Las familias

También la Asociación de Padres y Madres del CEIP Jesús María subrayaron tras lo sucedido que «lo primero es la seguridad». Así lo indicó el presidente del ampa, Víctor Rodríguez, quien añadió que la situación se ha detectado a las 7:30 horas, cuando accedieron tanto las monitoras del Aula Matinal como las limpiadoras.

«La planta baja del edificio principal del centro tenía una parte del suelo hundida, estaba todo inundado y no había luz. Han llamado a la directora y, cuando ha llegado, han visto también que había grietas en algunas paredes», comentó. Entonces es cuando se ha procedido al desalojo. Eran fundamentalmente trabajadores y «un pequeño también del aula matinal» y, además, «han impedido el acceso al resto de personas».

Al hilo y aunque «la situación es de incertidumbre», Rodríguez ha destacado en lo más importante es la seguridad. «Las familias, lo primero que queremos es que nuestros hijos e hijas estén seguros y, en ese sentido, que se tomen el tiempo que se tengan que tomar para determinar si podemos volver al cole o no», precisó. Eso sí, apuntó, sin embargo, que «no es una situación fácil de gestionar» porque la mayoría de los padres y madres trabajan y no puede quedarse en casa con ellos, lo que «obliga a tirar de abuelos, abuelas o de alguien con quien dejarlos».