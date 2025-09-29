Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ayuntamiento de Jaén, de archivo. IDEAL
Ayuntamiento de Jaén

El Colegio de Economista ve favorable la cesión de la recaudación

Jaén Merece Más había encargado este estudio para decidir sobre su voto para que los tributos sean gestionados por la Diputación

Manuela Millán

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:23

El Colegio de Economistas de Jaén considera «económicamente favorable» la cesión de la recaudación del Ayuntamiento de la capital a la Diputación. Así se recoge en el informe que había solicitado Jaén Merece Más para decidir su voto en el pleno de este martes. La entidad apunta que el balance es «positivo» teniendo en cuenta la situación del Ayuntamiento, pues que supondrá «un mayor volumen de ingresos» y el «acceso a financiación en mejores condiciones».

Como principales beneficios, coincide con lo defendido por el PSOE, con la llegada de más de cuatro millones a las arcas municipales con esta cesión; más eficacia; estabilidad en la tesorería; mejora en la atención a la ciudadanía o facilidad para cumplir con el Plan de Ajuste.

Por contra, en los riesgos se alude al coste del canon; la necesidad de integración tecnológica; riesgos para reubicar a la ciudadanía y que el convenio sea, como mínimo, para cuatro años.

Por ello, el Colegio de Economistas de Jaén recoge una serie de recomendaciones que incluyen un seguimiento anual del convenio entra ambas administraciones; reformar la comunicación a la ciudadanía para que lo contemplen como una mejora, y estudiar con detalle la reubicación del personal.

