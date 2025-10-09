Ir al colegio andando o en bici tiene premio en Jaén La Subdelegación entrega los reconocimientos del proyecto STARS para impulsar la sostenibilidad y hábitos saludables

E. López de la Peña Jueves, 9 de octubre 2025, 14:01

Menos coches, más seguridad y más autonomía de alumnos. Son los objetivos que impulsa el proyecto STARS, impulsado por la Subdelegación del Gobierno en Jaén, y que ha entregado este jueves sus acreditaciones a los nueve centros educativos que lo han puesto en marcha. El subdelegado, Manuel Fernández y el Jefe Provincial de Tráfico, Antonio Fornes, han sido los encargados de entregar los reconocimientos, junto a otras autoridades.

Se busca reducir la dependencia del coche en los desplazamientos, aumentando el número de alumnos que se desplazan de manera activa, y lograr un cambio en los hábitos de desplazamiento. De esta forma, «se incrementa la autonomía infantil, se potencia la confianza, el civismo y la salud de los niños y jóvenes para crear ciudades más habitables, junto con el intercambio de experiencias para promover la movilidad», aseguraba Fernández.

El plan, que se encuentra coordinado por la Jefatura Provincial de la Dirección General de Tráfico, cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial, de la Junta de Andalucía, de los ayuntamientos, a través de sus respectivas policías locales, y de los propios centros educativos.

«Este programa contribuye a mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades y pueblos, reduciendo la congestión, la contaminación y los accidentes de tráfico», explicaba Fernández, quien ha animado a los centros educativos y a los ayuntamientos a que se sigan sumando a esta iniciativa.

Distinciones de bronce por una movilidad sostenible En las ediciones de los cursos escolares 2023/2024 y 2024/2025, han formado parte de la red del programa «Stars» 18 centros de la provincia de Jaén, y de ellos 9 centros de 4 municipios han conseguido acreditación, de medalla oro y bronce. Los centros acreditados han sido: CEIP Alonso de Alcalá y SAFA de Alcalá la Real, CEIP Francisco Vílchez de Arroyo del Ojanco, CEIP Manuel Andújar y CEIP Palacios Rubio de La Carolina y CEIP Nuestra Señora del Rosario, CEIP Pintor Cristóbal, Colegio Nuestra Señora de las Mercedes e IES Sierra de las Villas de Villacarrillo. Finalmente, se ha felicitado a los nueve centros educativos condecorados por «mostrar una responsabilidad social excepcional en aras de lograr una movilidad más sostenible y segura en nuestros municipios».

El proyecto va dirigido al alumnado de entre 6 a 19 años y a toda la comunidad educativa, con el objetivo de promover que los escolares adopten hábitos de desplazamiento activos como caminar o ir en bicicleta al colegio, reduciendo el uso del vehículo privado y fomentando la autonomía personal y la sostenibilidad ambiental.

El acto de entrega de las distinciones que se ha celebrado en el Salón del Trono de la Subdelegación del Gobierno, ha contado con la asistencia de la diputada provincial de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Isabel Uceda y el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Jaén, Francisco Solano y los alcaldes de Villacarrillo y Arroyo del Ojando, Francisco Miralles y José Berrios, respectivamanente. Además, también ha asistido el capitán del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, Manuel Hernández, y representantes de los ayuntamientos de las localidades de los centros premiados, así como de los diferentes centros educativos participantes en la iniciativa.

En este sentido, Francisco Solano ha destacado que «la participación de los centros educativos, en estas iniciativas, es un ejemplo de cómo la escuela puede ser motor de transformación social, educando en valores como la sostenibilidad, la corresponsabilidad y la convivencia, contribuyendo a que los jóvenes sean agentes del cambio y más autónomos a la hora de desplazarse por su localidad, consiguiendo así que las ciudades sean más sostenibles».