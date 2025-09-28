Cofradías de Jaén trasladan sus imágenes a la capital para participar en la Magna Aprovechan el fin de semana para avanzar en los preparativos de una cita que promete atraer a unos 40.000 visitantes

Jesús Jiménez Jaén Domingo, 28 de septiembre 2025, 21:58 Comenta Compartir

El ambiente cofrade cada vez se respira con mayor intensidad por las calles de la capital del Santo Reino, donde vecinos, cofradías y autoridades se preparan para el que promete ser uno de los actos religiosos más importantes del año en la ciudad: la Procesión Magna organizada con motivo del Jubileo 2025.

En estos días previos se ultiman los preparativos para que todo esté listo de cara a la celebración de la Magna el próximo 4 de septiembre. Así por ejemplo desde el pasado viernes El Santuario Camarín de Jesús alberga a Nuestro Padre Jesús Resucitado, imagen de la Cofradía de Jesús Resucitado y María Santísima de la Esperanza de Martos, que reposa junto a la imagen del El Abuelo en una estampa bellísima.

Ampliar Imagen en San Bartolomé Cofradía de Nuestra Señora de las Mercedes Coronada

No es el única imagen esplendorosa que se ha podido ver en la capital en los últimos días. En la Parroquia de la Inmaculada y San Pedro Pascual, la sede actual de la Hermandad de la Sagrada Lanzada, ya se encuentra ubicado y listo para su salida procesional el maravilloso paso de la Columna de Úbeda, que representa la flagelación y es obra de Francisco Palma de Burgos.

Ampliar Traslado de la imagen titular. Hermandad de la Resurrección y Amor

Varias cofradías han aprovechado este fin de semana para realizar los traslados hasta la capital. Es el caso de la Hermandad de la Resurreción y el Amor de Linares, que el pasado sábado realizó el traslado de los enseres, imagen titular, imágenes secundarias y paso a la parroquia de la Inmaculada y San Pedro Pascual.

El domingo fue el turno de la Real Cofradía de Nuestra Señora de las Mercedes Coronada, que trasladó su imagen titular hasta la iglesia de San Bartolomé en Jaén. La imagen representa La Encarnación y es obra de José Gabriel Simón y Manuel Gamelo y Alda (1938).

El trabajo es arduo, como demuestra la Hermandad de la Santa Cena Sacramental y Nuestra Señora de la Paz de Linares, que comenzó el desmontaje una semana antes de poder realizar el traslado, que se llevó a cabo ayer. La imagen ya descansa en la Parroquia de San Félix de Valois.

Ampliar Cuadro en el templo. Cofradía Santísimo Cristo del Consuelo de Cazorla

Caso similar al de la Cofradía del Santísimo Cristo del Consuelo de Cazorla, que desde el pasado 23 de septiembre ya tenía preparado El Cuadro del Cristo del Consuelo para su transporte, pero que se llevó ayer hasta la iglesia del Cristo Rey, donde tendrá su sede la Cofradía para tomar parte en la Magna Procesión.

En el caso de Archicofradía de Nuestro Padre Jesús en su Agonía del Huerto y Nuestra Señora de los Dolores, en el día de ayer celebró una misa de despedida de su imagen titular. Fue un momento muy emotivo cargado de emoción y de fe, aún más si cabe por ser la primera vez que participará en el Rosario Magno.

Estos son solo algunos ejemplos de la actividad cofrade frenética que se respira estos días no solo en la capital, sino en toda la provincia. Las imágenes estarán acogidas en los templos esta semana para que el viernes estén dispuestas en sus pasos.

La mañana del 4 de octubre todas las hermandades saldrán temprano de sus templos para ser trasladadas a la calle Virgen de la Cabeza donde, a las 11:00, se hará el rezo del Ángelus, también el sacramento, habrá una tienda del encuentro similar a un santuario portátil, que contará con música y testimonios.

Organización

La Magna. organizada en torno a los Misterios del Rosario (Gozosos, Luminosos, Dolorosos y Gloriosos), comenzará su recorrido oficial a las 16:00 horas. Abriendo la Procesión, detrás de la Cruz Jubilar, irán los representantes de los Grupos Jóvenes de las Cofradías de Jaén y del resto de cofradías participantes. Cada grupo de misterios irá acompañado de una banda de Música o agrupación Musical, además de una formación musical abriendo el cortejo.

El recorrido oficial será por Virgen de la Cabeza, Avenida de Madrid, Virgen de la Capilla, Plaza Constitución, Plaza San Francisco, Campanas y Plaza de Santa María. El acto central será ante la Catedral, con un altar donde se ubicará el Santo Rostro junto a Nuestra Señora del Rosario de Segura de la Sierra y San Eufrasio de Andújar. Al finalizar la Magna cada cofradía volverá a su templo.