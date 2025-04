«El cofrade no es un cristiano de segunda, aunque a veces se comporte como tal»

«Voy a repartir para todo el mundo, incluido yo». Así comenzó Juan Carlos Moreno Montoro el pregón de la Semana Santa de Jaén en ... el Teatro Infanta Leonor, toda una declaración de principios sobre un discurso reivindicativo que se centró en una idea principal: restablecer los valores cristianos como elemento central de la Semana Santa y las procesiones.

Desde luego repartió. El primer blanco fue a los representantes de la Iglesia, a los que criticó que traten en ocasiones a los cofrades como «cristianos de segunda», con algunos sacerdotes «negando el pan y la sal». Ante tal agravio argumentó que «no son enemigos de la Iglesia», sino un instrumento evangelizador en primera línea que aúna «tradición y religión».

También hubo crítica a los propios cofrades. Argumentó que si a veces los tachan de cristianos de segunda es porque «nos comportamos como tales». Pidió «un examen de conciencia», alertando de que de los miles de cofrades de la capital a pocos se les ven en las liturgias, y solo en las de su propia hermandad.

Formación

«Necesitamos cofrades cultos, formados y valientes que defiendan sus creencias. Los que dicen 'no creo en Dios pero a mi Cristo que no me lo toquen' o los que fomentan la rivalidad entre cofradías no han entendido nada del mensaje y sobran en las cofradías», expresó.

Otro punto en el que incidió el pregonero fue en los nazarenos y su disminución en su número durante las procesiones. Afirmó «que es el puesto más importante tras las imágenes», puesto que son los que portan la vela como símbolo de la luz de Cristo que aparta de la oscuridad del pecado.

Un mensaje dirigido a los de verdad, no a los que Moreno Montoro calificó como nazarenos con el caperuz debajo del brazo, o peor, los que se toman un aperitivo en el bar con la túnica de su hermandad. «Los que se visten en su casa tienen que ir a la iglesia por el camino más corto y sin hablar con nadie».

Juan Carlos Moreno Montoro criticó que en base a un «falso laicismo» cierto sector de la sociedad «busca encerrarnos en la sacristías» y «se burla de nuestras creencias» pero si se llega a protestar, «se amparan en una libertad de expresión que a nosotros nos niegan para justificarse, acompañando además esa apelación con el calificativo de ultras, rancios y demás lindezas».

El pregonero llegó a aseverar que a este sector le sobra todo lo que para él supone la Iglesia y la religión, «tergiversando el lenguaje, calificando de derechos lo que no son más que unas modernas formas de genocidio, como el aborto y la eutanasia».

El alcalde de Jaén, Julio Millán, tomó la palabra tras el pregonero para resaltar que la Semana Santa en Jaén acoge a miles de personas, tanto paisanos como de fuera, «en los que la capital muestra al mundo su riqueza cultural y patrimonial, además de su forma de vivir la fe».

El acto lo cerró el obispo de Jaén, Sebastián Chico Martínez, quien recordó que «en la Iglesia todo el mundo tiene cabida » y animó a todos los jienenses a participar en «la Semana Santa como acto litúrgico donde se celebra que Cristo se sacrificó para salvarnos a todos nosotros».