«El coche habría que cambiarlo cada diez años y en Jaén se tarda mucho más» Pastrana ayer tras la celebración de la asamblea. / IDEAL La asamblea de la Federación Provincial del Metal de Jaén reelige a Pastrana como presidente Francisco Pastrana Presidente FDM MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Viernes, 5 octubre 2018, 02:48

La Asamblea Ordinaria y Electoral de la Federación Provincial del Metal de Jaén celebrada ayer volvió a elegirle como presidente. Lo es desde 2013. Francisco Pastrana Martos repite al frente del cargo, tras ser el único candidato, contando con el respaldo de los suyos.

-¿Por qué seguir al frente de la FDM?

- Aunque tienes que sacrificar de tu trabajo y de tu familia, mi idea era continuar, eso sí, a petición de mis compañeros. Yo estaba dispuesto a hacer ese esfuerzo y tampoco me han tenido que empujar mucho.

«Estamos al 50% o el 60% de cómo estábamos en 2007, la provincia no ha salido de la crisis»

-¿Cómo está el sector en Jaén?

-El sector no está mal, teniendo en cuenta que esta es una provincia muy peculiar. Giramos alrededor del olivar, pendientes de si hay cosecha o no, empresas potentes de la industria que estén dando trabajo hay pocas. El sector goza de buena salud ahora mismo, pero lo hemos pasado mal y aún quedan algunos altibajos. Nuestra provincia aún no ha salido de la crisis, tenemos que seguir gestionando y trabajando.

-¿Cómo de lejos estamos en lo que se refiere al sector de 2007?

-Estamos ahora mismo al 50 o 60% de como estábamos en 2007. El sector del metal y la automoción cayó a sótanos jamás imaginables y estamos remontando poco a poco. Y luego instaladores, frigoristas, etc, han caído en estos años, todo lo que mueve la construcción.

-La venta de coches se ha desplomado en septiembre, un 28% en Jaén, donde más de Andalucía.

-En agosto subimos un 48% en matriculaciones, ahora cae. Esto nos hace una idea de cómo funciona el mercado, las marcas eligen cuando quieren kilómetro cero y matriculan según su idea. Ni era real el subidón de agosto ni es real lo de ahora mismo. A final de año es cuando se puede hacer evaluación, no con las matriculaciones, sino los que se han vendido. En el diferencial con respecto al año pasado vamos bien, seguimos creciendo por delante de algunas provincias de nuestra comunidad y cerca de la media nacional. Estos meses ha habido ferias de vehículos de ocasión que influyen también en los datos. Y tenemos que ver qué pasa con los nuevos sistemas de medición de contaminación. El Gobierno sacó una prorrogativa hasta 2020 y las marcas están ahí jugando sus bazas. Creemos que en el sector va a haber una evolución en los próximos años, una revolución.

«Las empresas de maquinaria agrícola y del aceite deberían estar en Jaén, hay que atraerlas»

-¿Y en Jaén?

-En automoción no vamos creciendo todo lo que nos gustaría. El parque que tenemos en Jaén está muy envejecido, por debajo de la media nacional. Salir de ese pozo nos cuesta más que en otras ciudades. La gente se amolda a lo que tiene, si ya cuesta llegar a fin de mes como para cambiar el coche a menudo. Con un uso bueno se debería cambiar cada diez años o doce, que es la media nacional, y aquí se tarda mucho más, en torno a 15 años creo recordar en la última estadística oficial. Con cierta edad no pueden circular en ciudades grandes, imagina si aquí dicen que en Jaén o Linares no se puede en unos años qué pasaría. Tenemos que adaptarnos.

Cómo salir del 'pozo'

-¿Cuántos jienenses viven directamente del sector?

-5.000 o 6.000 trabajadores, y hasta 8.000 o 9.000 indirectamente. Después del agrícola es el sector más importante en la provincia.

-¿Cuál es el punto fuerte de Jaén?

-Fabricantes ya no somos, teníamos la extinguida Santana, pero ya no. La agricultura está cada vez más mecanizada y beneficia al metal, en recolección y fitosanitarios.

-Si estuviera en su mano ¿qué haría en Jaén?

-Que la administración se involucre más y tengamos en la provincia unas infraestructuras a la altura de lo que demanda la sociedad, ferrocarril, carreteras, accesos, y que no dependamos tanto de la agricultura. Estamos en un punto estratégico entre Andalucía y el resto de España y no está todo lo aprovechado que debería de estar. No tengo una varita mágica pero con mejores comunicaciones empresas que no están aquí podrían estar. Y las que se dedican a la maquinaria agrícola atraerlas a la provincia. Sería de vital importancia para el resto de los sectores que las que trabajan en torno al aceite estuvieran aquí.