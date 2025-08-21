Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un pastor junto a su rebaño de ovejas. EFE/Juan Herrero

COAG pide un plan de ayudas económicas por el impacto de la lengua azul

La organización agraria solicitan «apoyo real» a los productores que han cumplido con las obligaciones y recomendaciones legales

Jesús Jiménez

Jaén

Jueves, 21 de agosto 2025, 22:38

COAG Andalucía ha hecho un llamamiento rotundo a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Agricultura «para actuar unidos» ante la grave situación que atraviesa el sector ovino, principalmente, aunque también está afectado al caprino, por la incidencia de la lengua azul. En este sentido, reclama un plan de apoyo económico para las explotaciones que han cumplido con los protocolos sanitarios y con las recomendaciones de vacunación.

Antonio Rodríguez, secretario de Organización de COAG Andalucía y responsable de Ganadería, advirtió que «la situación es crítica y los ganaderos no pueden esperar más. El sector ovino-caprino no es sólo una actividad, es el sustento de miles de familias y el pilar de muchos pueblos andaluces».

Cabe destacar que las ovejas son las que más sufren esta enfermedad que se transmite a través de un mosquito, pero también hay ganado caprino afectado, con mermas en la producción de leche, con abortos e, incluso, mortandad.

Desde COAG Andalucía subrayan que los productores que están cumpliendo con todas las obligaciones —incluido el aviso a las Oficinas Comarcales Agrarias (OCAs)—, y que han seguido las recomendaciones establecidas para esta enfermedad, merecen «apoyo real y eficaz», pues el objetivo es controlar estos nuevos serotipos y que en los próximos años esta enfermedad quede sin efecto.

Desde COAG Andalucía se recuerda, además, que el ovino y el caprino son sectores clave para la sostenibilidad medioambiental: contribuyen al mantenimiento de los ecosistemas, ayudan a prevenir incendios forestales mediante el pastoreo y desempeñan un papel esencial en la conservación del medio rural y la lucha contra la despoblación. Proteger su futuro es, por tanto, una inversión no solo económica y social, sino también ambiental.

La lengua azul es una enfermedad vírica que afecta sobre todo a rumiantes domésticos y silvestres. Se transmite exclusivamente a través de la picadura de ciertos mosquitos del género Culicoides, muy pequeños (apenas 1–3 mm), que actúan como vectores.

