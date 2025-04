Rosa Garrido se estrenó en el cargo de hermana mayor de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús con la triste noticia de no poder sacar ... la imagen en procesión en la Madrugá a causa del fuerte viento. Sin embargo, este año hay mejores expectativas y más ilusión, aunque siempre con la vista puesta en el cielo y sin asegurar nada hasta el último minuto.

–¿Cómo van los preparativos?

–Para Semana Santa van como siempre, con la organización adelante, todo listo para que salga como está previsto.

–El año pasado El Abuelo no pudo encontrarse con los jienenses en la calle, ¿hace que este año haya doble emoción?

–Queremos salir, pero es verdad que la hermandad tiene mucha vida durante todo el año, no paramos con actividades y proyectos a nivel social, con vocalías muy activas, como la de caridad o la de los jóvenes. El Jueves Santo con El Abuelo es una recompensa para todos los cofrades y especialmente para el pueblo de Jaén, que ocurra o no está en manos de Dios. El año pasado no fue posible a causa del viento, no voy a poner en riesgo el patrimonio ni a las personas que van en el cortejo, tampoco a los que están acompañándonos en la calle, por lo que es cuestión de esperar a ver qué sucede, iremos paso a paso, como siempre.

–Porque existe la posibilidad de que tampoco salga...

–Todo tiene que estar muy claro horas antes para llegar a suspender la procesión, pero si no nosotros esperamos y también optamos por aplazar un poco la salida, depende de lo que pase. En el mes de abril lo mismo está el sol fuera y al rato se pone a llover, por lo que lo mejor es esperar el momento previo. Además, existe, asimismo, la opción de recortar el trayecto, como se ha hecho en otra ocasión, depende de las previsiones. Ese día estamos en contacto con varias personas que nos van diciendo por dónde vienen las nubes y que nos den absoluta seguridad.

–Y si hay un mínimo riesgo de agua, ¿qué se decide?

–Yo no soy de arriesgar, lo tengo muy claro. Lo mismo que el año pasado, estábamos dudosos, porque no fue por lluvia, sino por viento por lo que se suspendió, pero también es muy peligroso. En el casco antiguo, por nuestro recorrido procesional, se habían caído algunas tejas y no podíamos poner a nada ni nadie en peligro. Llevamos un patrimonio del siglo XVI, también hay que proteger al cortejo, los nazarenos y promitentes, sin olvidar la inmensa cantidad de gente que nos aguarda. Es una gran responsabilidad.

–¿En qué situación está ahora la cofradía?

–Muy buena, hemos tenido un aumento de promitentes y cofrades tremendo este año, pasando de 3.100 a 3.600 cofrades.

–¿A qué puede deberse este incremento repentino?

–No lo sé, solemos comunicar por redes sociales nuestras actividades y somos una hermandad muy viva todo el año, no solo en época de cuaresma, eso anima a mucha gente a participar. Hay un grupo joven que es fabuloso, muy implicado, uno de ellos ha destinado parte de su paga a un broche para la Virgen. Tenemos las puertas abiertas para el que quiera venir. Nadie es más que nadie, todos somos iguales, en definitiva, somos parte de la Iglesia y el tema de la piedad popular lo llevamos a cabo.

–Tienen cofrades de todas partes de España.

–Y del mundo, pues hay hasta en Filipinas. Los hay de fuera que vienen a vivir aquí la Semana Santa, o los que no pueden acudir a nuestros cultos y tratan de contactar con nosotros y nos envían claveles. Estamos en contacto absolutamente con todos. Por ejemplo, me llamó un cofrade promitente que es bolsa de caridad y vive en Noruega, lamentando que este año, que ha sido padre, no podrá venir a Jaén por temas de documentación y que el bebé es muy pequeño. Pero que ya se sumará el año que viene, con un nuevo pequeño cofrade para El Abuelo. Esto también es la Nuestro Padre Jesús, una bonita tradición que pasa de padres a hijos, de abuelos a nietos, por la devoción a la imagen de Jesús y su Madre, pero también con su componente tradicional. Yo recuerdo mucho en la procesión a mis antepasados, a mi madre y mi padre, a mi abuelo. Lo llevamos en el código genético.

–Este gran cariño se vio en el Besapié de marzo, ¿verdad?

–Fue tremendo. Ha sido la vez que más gente ha venido al Besapié, con lluvia y todo, con sus paraguas. Otros años ha sido más flojo o no se han percatado de la fecha, pero esta vez ha sido impresionante. Y eso que por la lluvia el agua entraba en la puerta del Santuario y andábamos con las fregonas recogiendo. Fue un continuo discurrir de devotos.

–¿Habrá novedades en la procesión de la Madrugá?

–Pocas, pues hemos estado inmersos en otros proyectos, como la adquisición de un local al lado del Camarín que queremos usar para hacer una puerta de acceso a la Sacristía y colocar una exposición que esté todo el año, ya que el Camarín es un lugar de peregrinación y, así, exponer el patrimonio de la cofradía para los que vengan a Jaén. También retomamos el tema del columbario, que requiere bastante papeleo.

–¿Se respira ya el ambiente de la Semana Santa?

–Aquí no paramos. Llevamos unas semanas con los colegios que nos llaman y piden hora para venir a ver a Nuestro Padre Jesús. Nos gusta que vengan de todas partes, que conozcan su tradición, ya sea o no religioso, es parte del jienense y lo importante es que todos nos respetemos por igual.